通膨吃掉薪資漲幅 前8月實質經常性薪資年減0.02%

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）主計總處今天公布受僱員工統計，今年前8月全體受僱員工經常性薪資為新台幣4萬4311元，年增3.08%，創下近23年同期最大漲幅，但仍追不上物價上漲速度，實質經常性薪資倒退嚕，年減0.02%。

主計總處統計顯示，今年8月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬4497元，月增0.21%，年增2.98%；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，合計後總薪資為5萬6108元，年增7.25%。

不過今年以來國際局勢動蕩，俄烏戰爭又推升原物料價格上漲，各國均面臨通貨膨脹的壓力，台灣消費者物價上漲率（CPI）自3月起，已經連續5個月高於3%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣坦言，經常性薪資成長幅度其實不錯，今年前8月年增率達3.08%，只是同期物價上漲幅度也較大，導致實質經常性薪資呈現6年來首度負成長，但就近幾個月數據觀察，累計實質經常性薪資年減幅已經逐步收斂。

由於8、9月CPI均已低於3%，隨著物價漲勢趨緩，實質經常性薪資負成長的情況是否可望改善，陳惠欣表示，過去幾個月確實可看出實質經常性薪資減幅收斂，但經濟前景存在不確定因素，後續減幅是否縮小甚至回正，仍有待觀察。

另外，主計總處統計指出，8月底工業及服務業全體受僱員工人數819.1萬人，較7月底增加1.1萬人或0.14%。

陳惠欣分析，今年第2季國內疫情升溫，住宿餐飲業等內需服務業受創較重，不過近幾個月國內勞動市場回穩，又逢暑假國旅熱潮帶動商業活動回溫，部分受影響的產業正陸續改善；綜合受僱員工人數以及薪資表現，整體勞動市場呈現穩定狀態。（編輯：林淑媛）1111012