新台幣貶破32元大關 中經院：對台灣經濟一利兩害

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新台幣19日收盤失守32元關卡，中經院院長張傳章表示，利差過大、新台幣貶值，雖對出口商有利，但也會加劇輸入性通膨、資本流出的壓力。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北20日電）新台幣貶破32元關卡，中經院院長張傳章表示，利差過大、新台幣貶值，對經濟可能帶來「一利二害」，雖對出口商有利，但也會加劇輸入性通膨、資本流出的壓力，短期內仍有外資匯出壓力。

由於美元指數仍在高檔，新台幣匯率近期跌跌不休，今年累計已貶值13%，19日收盤更失守32元關卡。中央銀行總裁楊金龍昨天演講指出，美台利差擴大不一定會造成新台幣貶值，外資賣股匯出才是關鍵。

中經院今天舉行今年第4季台灣經濟預測記者會暨座談會，媒體關注匯率以及外資匯出議題。

張傳章表示，外資匯出因素包括利差與股市的關係，雖然楊金龍有不同觀點，但客觀而言，外資確實也會把利差視為資金停泊的考量之一。

張傳章指出，利差過大、新台幣貶值，對經濟可能帶來「一利二害」。一利是對出口商有利，二害分別是加劇輸入性通膨壓力，資本流出的壓力也會增加。

張傳章認為，強勢美元還沒有停止的跡象，但是新台幣也不是目前貶最多的貨幣，近期日圓、韓元都貶更多；外資是否會繼續賣股，基於資產配置、報酬率與風險等考量，評估短期內還是有外資匯出壓力。

清華大學科技管理學院榮譽教授梁國源表示，美元近期的走強，包括市場風險趨避，美元作為安全避風港貨幣自然吃香，另外，全球經濟在下滑，美元根本上是反循環貨幣。短期來說，美元可能到明年第1季仍強，但之後何時到頂，要持續觀察。

新台幣部分，梁國源指出，美元走強當然對新台幣比較不利，前兩年新台幣相對強勢，主要是因為台灣經濟表現相比於全球實在表現太好，對新台幣有撐，這是自己過去曾提出的「台灣例外論」。但目前這個因素幾乎消失，不再構成新台幣的支撐力道。近期資本流出有經濟面、也有地緣政治因素。（編輯：潘羿菁）1111020