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新台幣跌跌不休貶破32元 央行：外資賣股匯出是關鍵

2022/10/19 17:11（10/19 17:30 更新）
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新台幣匯率19日收盤貶至32.022元。（中央社檔案照片）
新台幣匯率19日收盤貶至32.022元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北19日電）今年以來，新台幣匯率跌跌不休，累計已經貶值13%，今天收盤更是貶至32.022元價位。中央銀行總裁楊金龍今天指出，美台利差擴大不一定會造成新台幣貶值，外資賣股匯出才是關鍵。

楊金龍今天受邀至中華民國三三企業交流會，以「在當前高度不確定環境下，台灣經濟發展與央行貨幣政策面臨的挑戰」為題，進行專題演講。

談到台灣經濟情勢，楊金龍表示，央行預期今、明兩年台灣經濟成長續受全球經濟影響而趨緩，明年通膨率會回落。

對於近期最受關注的美國聯準會升息效應、通膨等議題，楊金龍指出，部分人士認為，今年台灣央行升息幅度較小，導致美台利差擴大，使外資外流，新台幣匯率跟著貶值；事實上，今年美國科技股大幅修正，外資實現在台股龐大帳面利益而賣股匯出資金，才是新台幣貶值的關鍵。

楊金龍舉例，美國聯準會於2004年6月至2006年6月期間升息17碼，美台利差擴大，不過外資淨流入逾300億美元，新台幣對美元呈升值趨勢；由此可見，美台利差擴大，不一定會造成新台幣貶值。

此外，新台幣貶值也令外界關注是否加劇輸入性通膨的壓力，楊金龍則說，今年以來，國內輸入性通膨壓力主要來自國際原物料及商品行情上揚，新台幣貶值雖然會增加進口原物料及商品成本，但對國內通膨的影響尚屬可控。（編輯：林淑媛）1111019

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