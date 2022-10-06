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新台幣貶不停 主計總處：輸入性通膨壓力續存

2022/10/6 18:22（10/6 18:41 更新）
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新台幣匯率跌跌不休，主計總處官員坦言，受到新台幣趨貶影響，國內輸入性通膨壓力仍然存在。（中央社檔案照片）
新台幣匯率跌跌不休，主計總處官員坦言，受到新台幣趨貶影響，國內輸入性通膨壓力仍然存在。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北6日電）美國聯準會鷹派升息，助長美元強勢氣焰，新台幣匯率跌跌不休，主計總處官員坦言，受到新台幣趨貶影響，國內輸入性通膨壓力仍然存在。

主計總處今天公布9月消費者物價指數

CPI小百科

消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。

可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。

資料來源：主計總處

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（CPI）年增2.75%，反映廠商進貨成本的躉售物價指數（WPI）年增12.82%。

進一步觀察進口物價表現，以美元計價的進口物價指數年增率明顯收斂，8月漲幅降至個位數的7.24%，9月僅剩3.97%。

不過以新台幣計價的進口物價指數漲幅依舊居高，9月年增率達17.21%，漲幅較8月的15.78%擴大。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，國際原物料價格未再攀高，如果接下來價格走跌，有利緩和國內物價上漲壓力，但考慮匯率因素，受到新台幣貶值影響，新台幣計價的進口物價漲幅仍逼近2成，國內輸入性通膨壓力沒有明顯趨緩。

曹志弘補充，美元指數強勁升值，主要貨幣對美元多呈貶值，這不是台灣的單一現象，但在貶值因素影響之下，國內輸入性通膨壓力仍然存在。

根據央行統計，今年以來美元指數勁揚16.05%，強勢美元壓境，主要貨幣一面倒；人民幣累計貶值10.06%、新台幣貶12.18%，韓元、日圓跌勢較重，今年以來分別重貶15.23%及20.38%。

儘管近日美元指數回檔，亞幣暫獲喘息空間，新台幣匯率也重返31.5元價位，外匯交易員表示，美國聯準會升息腳步未歇，美元後續仍可能重啟升勢，台幣貶值之路沒那麼快結束。（編輯：張均懋）1111006

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