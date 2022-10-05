央行拋匯阻貶 9月外匯存底減額創近12年新高

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）中央銀行今天公布9月外匯存底金額為5411.07億美元，較8月大減43.75億美元，減額創下近12年新高。央行外匯局坦言，新台幣匯率貶勢較重，央行進場拋匯阻貶，使得外匯存底金額下降。

9月外匯存底連3降，央行外匯局局長蔡烱民表示，雖有外匯存底投資運用收益進帳，但主要貨幣對美元貶值幅度較大，加上央行為了維持外匯市場秩序，進場調節，使得9月外匯存底減額創下2010年12月以來最大。

蔡烱民進一步表示，近期金融市場波動確實較大，是因主要國家、尤其美國的貨幣政策緊縮力道強勁，市場利率水準走高，對股市不利，今年以來美股屢次往下修正；另外，緊縮貨幣政策也會抑制景氣，影響企業獲利及營收表現。

不過蔡烱民表示，美國聯準會相信美國經濟可以軟著陸，在此前提下，只要景氣沒有太多修正、通膨下降速度加快，美國聯準會料將放緩升息腳步，市場可望趨於平穩。

今年以來美國聯準會暴力升息，雙率雙升對金融市場衝擊持續發酵，媒體關注是否可能釀成新一波金融風暴。蔡烱民回答，目前來看，市場波動確實較大，部分國家有自己的問題，但很多國家看起來也都還好。

若金融風暴發生，台灣是否有足夠能力抵禦，蔡烱民再次強調「我們沒有問題」，央行有足夠能力可以因應外匯市場的波動。

受到美元強勢格局影響，各國貨幣貶勢沉重，媒體詢問央行調節台幣有沒有價格門檻，蔡烱民表示，央行秉持一貫原則，市場供需失衡時，就會進場調節；央行一直以來也都告訴出口商，應以分散為原則，避免造成市場劇烈波動。

央行今天同步公布9月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計4369億美元，為2020年7月以來新低，約當外匯存底81%，為2020年5月以來新低。

蔡烱民解釋，台股重挫加上外資賣超，使得上述兩個數字均創下近期較低紀錄。（編輯：張均懋）1111005