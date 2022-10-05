更多編輯台推薦新聞：
影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄
運動

影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格
國際

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格

統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬
生活

統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

外匯管制言論惹議 央行三度滅火澄清台股下跌原因

2022/10/5 15:33（10/5 15:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央銀行總裁楊金龍27日在立法院備詢時說出必要時可以祭出外匯管制一席話，震驚金融圈。（中央社檔案照片）
中央銀行總裁楊金龍27日在立法院備詢時說出必要時可以祭出外匯管制一席話，震驚金融圈。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北5日電）央行總裁楊金龍上週於立法院答詢時提及外匯管制，至今餘波盪漾，央行今天三度滅火，發布新聞稿強調28日亞洲股市均呈下跌與央行無關，主要反映聯準會鷹派立場及蘋果下修產量等因素。

楊金龍9月27日於立法院答詢時，被問及若兩岸局勢緊張，短期外資大量撤出1000億美元，央行如何因應；他表示，若發生短期大量撤出，央行可以進行資本管制。

楊金龍一席話被解讀為央行可能祭出外匯管制，震驚市場，央行只好頻頻滅火，除了28日發布新聞稿說明當日情境、闡述立場，楊金龍29日也在立法院業務報告時喊話「我任內不會實行外匯管制」。

時隔一週，央行今天再度發布新聞稿澄清28日台股大跌與楊金龍言論無關；央行動作頻頻，顯見外匯管制一詞確實觸及市場的敏感神經。

央行今天發布新聞稿強調，28日台股下跌與楊金龍於立法院總質詢的詢答內容無關，並做出5點說明。

首先，9月28日並非只有台股下跌，亞洲股市均下跌，其中以香港恆生指數下跌3.4%，跌幅最大，台灣股市跌2.6%與南韓股市跌2.5%相近。

第二，當日亞股下跌，主要是反映3大因素，一是美國聯準會傾向加速緊縮貨幣政策，不利風險性資產，二是俄烏戰爭地緣政治風險上升；三是蘋果公司下修主力產品iPhone的產量規劃 。

第三，台灣股市於9月28日開盤後，9點10分前呈現上揚，而後受到上述3項因素及香港恆生指數開盤跳空下跌0.9%拖累，呈現走跌，中午過後，台股指數跌幅擴大。

第四，新加坡、日本及南韓股市開盤後均呈現盤整，隨後也受前述3因素及港股開盤跳空下跌0.9%的影響而下跌。

第五，當日中午12時左右，人民幣對美元盤中貶破7.2關卡，也導致香港恆生指數及中國上證指數跌幅擴大。（編輯：潘羿菁）1111005

楊金龍
新台幣連2升收31.743元 9月重貶4.12% 股匯齊揚 新台幣小升2.4分收31.847元
俄烏戰爭
友通：歐美新基建需求旺 新廠產能可用到2025年 駐英代表處國慶酒會冠蓋雲集 跨黨派政要出席挺台
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族