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楊金龍：任內不會外匯管制 調節匯率疏導勝阻擋

2022/9/29 11:07（9/29 12:00 更新）
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央行總裁楊金龍29日在立法院重申對於外匯管制的立場，強調「任內都不會實施外匯管制」。（中央社檔案照片）
央行總裁楊金龍29日在立法院重申對於外匯管制的立場，強調「任內都不會實施外匯管制」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北29日電）中央銀行總裁楊金龍今天在立法院重申對於外匯管制的立場，他強調「任內都不會實施外匯管制」；面對大環境導致新台幣跌跌不休，他也指出，洪水要來擋也擋不住，疏導的效果或許會比阻擋好。

楊金龍27日於立法院答詢時，被問及若兩岸局勢緊張，短期外資大量撤出1000億美元，央行如何因應；他表示，若發生短期大量撤出，央行可以進行資本管制。

外界對於央行放出外匯管制的風向相當震驚，央行除了昨晚發布新聞稿詳述立場，楊金龍今天上午赴立法院進行業務報告，他也在口頭報告時，再次說明央行有能力因應資本流出，不會實施外匯管制。

楊金龍指出，台灣外匯存底截至6月底有5490億美元，外幣流動性更高達6914億美元，這些資源足以因應國際資本大幅移動；台灣在1997年亞洲金融風暴及2008年至2012年全球金融危機、歐債危機等國際重大事件，均透過彈性有效貨幣政策及外匯管理措施，穩定市場。

即便經歷上述重大事件，台灣也安然度過危機，楊金龍接著表示，在他任內，不會實施外匯管制。

楊金龍也提到，新台幣今年以來持續貶值，主要是大環境的因素，特別是美國聯準會（Fed）接連升息帶來的影響，其他國家同樣發生股匯齊跌的狀況，畢竟洪水要來、擋都擋不住。

央行不諱言今年以來數度進場調節、穩定匯市，上半年淨賣匯達82.5億美元。楊金龍直言，洪水不能擋，要用疏導的方式，「也許比你用擋的效果還好」。（編輯：楊蘭軒）1110929

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