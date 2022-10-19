貨幣政策自主性降低 楊金龍：央行決策面臨三大挑戰

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）美國聯準會暴力升息、俄烏戰爭持續、國際能源價格高漲等利空交雜，中央銀行總裁楊金龍今天坦言，經濟前景充滿高度不確定性，央行貨幣決策面臨三大挑戰，貨幣政策自主性降低。

楊金龍今天受邀至三三會，以「在當前高度不確定環境下，台灣經濟發展與央行貨幣政策面臨的挑戰」為題進行專題演講。

楊金龍指出，在當前高度不確定環境下，貨幣政策面臨的3大挑戰，第一是非預期的重大事件衝擊、供需因素的結構性轉變，使央行對通膨與經濟預測更為困難，加劇貨幣政策決策的難度。

以經濟預測為例，2020年、2021年分別因疫情衝擊及解封後需求強勁，使全球經濟成長率預測難度提高；今年則因俄烏戰爭，及美國等大幅升息對全球經濟、物價、金融產生外溢影響，增加估測困難。

楊金龍指出，第二個挑戰是今年美、歐央行同步緊縮貨幣政策，對小型開放經濟體的經濟、物價、金融穩定產生外溢效應，使貨幣政策自主性降低；未來主要國家央行緊縮力道及外溢效應不易掌握，也將影響央行預測準確度。

三是隨著跨境資本移動益加頻繁與加劇，近期國際匯市及新台幣匯率波動升高，這對央行也構成挑戰。

楊金龍坦言央行貨幣政策面臨上述挑戰，但已備好因應對策，未來除了檢視更廣泛的經濟指標，以即時數據為基礎（datadependent），審慎決策，也將持續強化通膨預期調查與分析。

此外，楊金龍也說，央行會持續強化對外溝通，以增進外界對央行政策瞭解及信任。

至於外界關注央行為何不採取先進經濟體前瞻式指引（forward guidance）的溝通方式，楊金龍表示，小型開放經濟體並不適合如此，因其恐損及央行公信力。

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楊金龍指出，全球金融危機後，先進經濟體央行為了強化溝通，採明確的前瞻式指引，預示未來政策利率的路徑；然而最近美國聯準會主席鮑爾、前加拿大央行總裁Poloz等均指出，前瞻式指引在危機期間或有必要，但目前恐已不合時宜。

楊金龍直言，在未來存在高度不確定性下，央行向市場提供前瞻式指引，可能會造成誤導；尤其，小型開放經濟體易受先進經濟體貨幣政策影響，加上面臨不確定性很多，可能常因情勢改變而無法兌現原前瞻式指引，反而損及央行公信力。（編輯：林淑媛）1111019