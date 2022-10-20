台灣人均GDP超越日韓？ 主計長朱澤民：應該可以

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北20日電）國際貨幣基金（IMF）估算，今年台灣人均GDP可望首度超越日本，並將韓國甩在後頭，成為東亞第一。主計長朱澤民今天表示，今年台灣應可以達到此成績，但金額也許沒這麼高。

根據國際貨幣基金最新報告，今年台灣的今年人均GDP將從3萬3140美元（約105.6萬台幣）成長到3萬5510美元（約113.2萬台幣）；相較之下，韓國今年人均GDP為3萬3590美元，日本為3萬4360美元，分別下降4%和12.6%。

主計總處主計長朱澤民今天赴立法院財政委員會進行業務報告，部分立委關注台灣今年是否真的有機會實現IMF的預測結果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

朱澤民表示，IMF預測台灣人均GDP超越日韓，主要有兩大因素，一是經濟成長率、二是匯率；雖然主計總處並沒有對此進行預測，但今年台灣人均GDP應該是可以比日韓高，只是金額是否如同IMF估算那麼高，他不敢肯定。

也有立委關切，台灣未來幾年是否可能被日韓超車；朱澤民回答，最近4年台灣經濟成長率都高於日韓，接下來幾年應該可以保持，但匯率也是個重要影響因素，雖然今年新台幣相對日圓、韓元強勢，但後續匯率走勢「我們不敢說」。（編輯：潘羿菁）1111020