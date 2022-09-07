吳東亮：相較日韓貨幣貶值 台幣匯率波動相對穩定

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮今天表示，美國升息全世界都受影響，與主要競爭國家韓國與日本的貨幣貶值程度相比，台幣波動程度算穩定，央行已盡力穩定匯率，這對做生意的人來說，才好報價、好收錢。

「工商協進會第26屆第2次理監事聯席會議」今天舉行，吳東亮會前受訪表示，因為美國多次大幅升息，造成資金磁吸效應，不只台灣，目前全世界的資金都在流動，這是商業正常現象，以目前經濟狀況來看，台灣匯率相對他國還算穩定。

吳東亮表示，面對史無前例的通膨，美國不斷升息也是不得已，但美國一升息全世界就受影響，若與台灣主要競爭國家韓國與日本的貨幣貶值程度相比，台灣這方面處置還算得宜，央行也很穩健地在處理。

吳東亮強調，以現階段而言，升息是全世界都難以避免趨勢，各國都「摸著石頭過河」，升息與否得檢視總經數據，包含經濟成長率、通膨率、失業率、採購經理指數（PMI）等指標做滾動觀察。

吳東亮說，目前為止，台幣與主要競爭國家貨幣匯率相比跌幅不大，波動程度也算穩定，央行盡力在穩定匯率，這對做生意的人來說，才好報價、好收錢。（編輯：林淑媛）1110907