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通膨影響買氣？海關估11月快遞報單量不到600萬件

2022/10/26 21:29
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（中央社記者謝方娪台北26日電）雙11購物節將至，財政部關務署預估，今年11月快遞貨物報單量可能僅落在520萬件至570萬件區間，相比去年同期高達619萬件，年減幅估達8%至16%，將創至少近3年同期新低。

往年雙11購物檔期均會衝高快遞貨物報單量，根據關務署統計，2020年及2021年11月各有671萬件及619萬件快遞報單，不過，關務署目前推估，今年11月快遞報單量可能呈現下滑，估落在520萬件至570萬件區間。

關務署官員今天在例行記者會指出，今年3月以來快遞報單量均較去年同期下滑，且自6月開始，快遞報單量相較去年同期皆有雙位數減幅。

以此情勢推測，今年11月快遞報單量可能不到600萬件，將創至少近3年同期新低。官員強調，實際快遞報單量仍視雙11檔期促銷及買氣而定。

同時，關務署觀察，雖然快遞報單量走降，但進口完稅價格及出口離岸價格仍呈現成長，官員推測，「價格升高可能是民眾比較下不了手的原因之一」。

雖然今年快遞報單量呈現下滑趨勢，根據財政部統計，今年前9月快遞貨物通關實徵稅額仍達新台幣262億元，超過去年同期表現。（編輯：林興盟）1111026

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