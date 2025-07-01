印度德里防空污 620萬輛老車加不了油

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（中央社記者李晉緯新德里1日專電）印度德里國家首都區（NCR）的主要空氣污染來源是汽車廢氣，政府決定今起實施新規，禁止區域內的350個加油站為10年以上柴油車、15年以上汽油車加油，估計受影響的老車將有620萬輛。

根據印度科學暨環境中心（Centre for Science and Environment, CSE）2024年6月發布的分析報告，車輛排放的廢氣，是德里最大的空污來源，占比達過半的51%。

新德里電視台（NDTV）指出，空氣品質管理委員會（Commission for Air Quality Management, CAQM）為此發布命令，對印度德里國家首都區（NCR）內所有的老車實施嚴格措施，約有620萬車輛受影響。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，根據空氣品質管理委員會、交通部門，以及德里警察、交管部門等相關人士討論的結果，從今天開始，德里各個加油站不得提供10年以上柴油車、15年以上汽油車燃料。

今日印度（India Today）提到，德里交通、警察等單位共同擬定了詳細的計畫，以確保指令能確實執行，其中包括由交警駐守在加油站，德里警察、交通部也會派人巡邏。

德里的加油站已裝上攝影機以利車牌辨識，與資料庫資料做交叉比對後，提醒加油員眼前的是否為不符規定的車輛。

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目前有350個加油站是重點取締場所，違規者的車輛可能遭到扣押。

依照目前這項企圖控制空污的規定，所有的加油站必須以手動或電子方式記下無法加油的車牌，以便日後列管追蹤。（編輯：陳慧萍）1140701