羅明才罷團領銜人指遭恐嚇 新北警拘提2人到案

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（中央社記者趙敏雅新北1日電）罷免立委羅明才領銜人吳柏瑋日前發文表示，遭到多組人馬關切恐嚇。新北警清查，今天上午拘提周姓及吳姓犯嫌到案，另傳喚2名證人到案，詢後依恐嚇等罪嫌移送北檢偵辦。

吳柏瑋6月20日凌晨在社群網站臉書Facebook發文表示，多組人馬透過地方人脈找上他，甚至關心他的人身安全，希望他不要補件。對此，他說，不得不發布不自殺聲明，以保證自己的安全。

據了解，吳柏瑋當時應邀赴餐廳吃飯，周姓男子在席間透露不希望他繼續涉及罷免。新北市政府警察局新店分局表示，主動介入調查，聯繫領銜人後訪查、強化防護措施，並清查與領銜人接觸者。

吳柏瑋6月25日在警力護送下，與罷團補送2040份二階連署書到新北市選委會。警方表示，之後再次聯繫吳柏瑋，完成筆錄與報案。

根據新店分局新聞稿，台北地檢署指揮新北市刑大、新店分局等單位共組專案小組，全面清查，今天拘提涉案的周姓男子、吳姓女子到案，同時傳喚張姓、林姓2名證人到案。

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警方表示，詢後將周嫌等人依違反刑法恐嚇、公職人員選舉罷免法第98條第2項以非法方法妨害他人為罷免案之提議、連署未遂犯等罪嫌移送北檢偵辦。

新店分局強調，堅守行政中立原則，遇有團體遭受恐嚇等不法危害，警方嚴查嚴辦，同時也就罷團加強安全維護、建立聯繫管道，以保障言論自由及人身安全。（編輯：方沛清、林恕暉）1140701