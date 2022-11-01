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美嘻哈團體Migos成員Takeoff遭槍殺 得年28歲[影]

2022/11/1 23:16（11/2 07:47 更新）
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美國饒舌歌手Takeoff 1日在德州休士頓一家保齡球館遭到槍殺，得年28歲。（圖取自instagram.com/yrntakeoff/）
美國饒舌歌手Takeoff 1日在德州休士頓一家保齡球館遭到槍殺，得年28歲。（圖取自instagram.com/yrntakeoff/）
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（中央社紐約1日綜合外電報導）美國娛樂八卦媒體TMZ報導，饒舌歌手Takeoff今天在德州休士頓一家保齡球館遭到槍殺，得年28歲。他是嘻哈團體Migos成員，昨天才剛與一位團員發布新歌MV。

Takeoff真名為波爾（Kirshnik Khari Ball），Migos由藝名為Quavo、Offset和Takeoff的三人組成，曾獲葛萊美獎（Grammy Awards）提名。

TMZ報導，據悉事發時Takeoff正與團員Quavo玩骰子，當時有口角發生，有人開槍射中Takeoff的頭部或附近，他被宣告當場死亡。

執法機構消息人士及多名目擊者告訴TMZ，這起致命事件發生在凌晨兩點半後不久，當時警方接獲報案，一名男子在810休士頓撞球暨保齡球館（810 Billiards & Bowling Houston）遭到射殺。

警方表示，另有兩人遭到槍擊，已乘私人車輛至地方醫院，目前傷勢不明。根據TMZ，當時也在場的Quavo沒有受傷。

Takeoff最近才與Quavo以雙人組Unc & Phew身分發布作品。他們昨天才發表新歌Messy的MV。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1111101

影片來源：Quavo Huncho
影片來源：MigosVEVO
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