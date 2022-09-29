Gangsta's Paradise走紅 饒舌酷力歐逝世享年59

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（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）1990年代嘻哈界家喻戶曉的饒舌歌手「酷力歐」（Coolio）今天逝世，享年59歲。他的經典代表作包括電影「危險遊戲」主題曲Gangsta's Paradise和Fantastic Voyage。

長年擔任酷力歐經紀人的波希（Jarez Posey）今天告訴美聯社，酷力歐在洛杉磯友人家中過世，死因尚待釐清。酷力歐本名為小亞提斯．李昂．艾維（Artis Leon Ivey Jr.）。

法新社報導，波希告訴八卦新聞網站TMZ，酷力歐昨天下午被人發現在友人家中浴室裡，沒有反應。

酷力歐1980年代末期在加州開啟饒舌事業，1995年為女星蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）主演的電影「危險遊戲」（Dangerous Minds）電影原聲帶推出Gangsta's Paradise一曲，初嚐走紅滋味，隔年還拿下葛萊美獎（Grammy Awards）最佳饒舌歌手獎。這首歌取樣自傳奇盲人歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）1976年作品Pastime Paradise。

酷力歐饒舌生涯還另外獲得5次葛萊美獎提名。

酷力歐出生於賓州匹茲堡（Pittsburgh）以南莫尼森（Monessen），後來遷居加州康普敦（Compton），就讀當地社區大學。他曾擔任義消和機場保全，後來全心投入嘻哈事業。

1994年，酷力歐在唱片公司Tommy Boy Records旗下發行首張專輯It Takes a Thief，事業正式起飛，專輯第一首歌Fantastic Voyage登上告示牌排行榜100首熱門單曲榜（Billboard Hot 100）第3名。

隔年，Gangsta's Paradise成為冠軍單曲，暗黑的開場歌詞寫道：「我雖走過死蔭的幽谷，回顧一生，所剩無幾，因為我已狂歡到爆，連我媽都以為我頭殼壞去。」（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1110929