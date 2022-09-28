更多編輯台推薦新聞：
金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣
國際

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣

NASA飛行器成功撞小行星 人類首度測試行星防禦能力
科技

NASA飛行器成功撞小行星 人類首度測試行星防禦能力

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2022過世名人
新聞專題
2022過世名人
首頁 / 政治

時代力量創黨元老林世煜去世享壽69歲 各界惋惜

2022/9/28 10:26（9/28 10:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
時代力量創黨元老林世煜25日辭世，享壽69歲。（中央社檔案照片）
時代力量創黨元老林世煜25日辭世，享壽69歲。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北28日電）與前立委林正杰、林濁水並稱「黨外三林」的時代力量創黨元老林世煜（Michael），傳出已不幸於25日去世的消息，享壽69歲。他的各界友人在臉書發文哀悼，表達惋惜之意。

時代力量創黨時，林世煜

林世煜小檔案

出生：1953年

學歷：國立政治大學外交學系學士、國立政治大學政治學系碩士

經歷：深耕雜誌總編、自由時代出版社發行人、時代力量創黨人之一（2015年創立，2019年退黨）

看更多
關閉
提攜後進不留餘力，但後來發生立委林昶佐退黨事件，林世煜隨後退黨。

林世煜不幸於25日辭世的消息傳出後，震驚各界，許多政壇人士紛紛發文，回顧他們與林世煜過往的相處，並表達哀悼之意。

前華視總經理莊豐嘉在臉書發文指出，以林世煜黨外的輩分，和關心台灣民主的朋友一起創立時代力量，完全就為了提攜後進，在完成階段性任務後即飄然離去，不居功，更沒有任何惡言。

前民進黨秘書長羅文嘉也在臉書撰文說，「半夜想起Michael，無法再睡。翻開今年上山春遊群組，回憶故人。下雨的山，難找的路，陷在泥巴裡的車，但卻是最歡樂的一天。還有很多話想說、想聊、想分享。總以為機會很多、時間很長，卻突然間，斷了」。（編輯：郭無患）1110928

延伸閱讀
林昶佐退出時代力量 無黨籍選立委挺蔡總統連任質疑不合作抗中保台 時力決策委員蕭新晟退黨時力再爆出走 創黨元老林郁容退黨洪慈庸宣布退出時力 以無黨籍身分選立委
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀