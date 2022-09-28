時代力量創黨元老林世煜去世享壽69歲 各界惋惜

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（中央社記者王揚宇台北28日電）與前立委林正杰、林濁水並稱「黨外三林」的時代力量創黨元老林世煜（Michael），傳出已不幸於25日去世的消息，享壽69歲。他的各界友人在臉書發文哀悼，表達惋惜之意。

時代力量創黨時， 林世煜 林世煜小檔案 出生：1953年 學歷：國立政治大學外交學系學士、國立政治大學政治學系碩士 經歷：深耕雜誌總編、自由時代出版社發行人、時代力量創黨人之一（2015年創立，2019年退黨） 看更多 關閉 提攜後進不留餘力，但後來發生立委林昶佐退黨事件，林世煜隨後退黨。

林世煜不幸於25日辭世的消息傳出後，震驚各界，許多政壇人士紛紛發文，回顧他們與林世煜過往的相處，並表達哀悼之意。

前華視總經理莊豐嘉在臉書發文指出，以林世煜黨外的輩分，和關心台灣民主的朋友一起創立時代力量，完全就為了提攜後進，在完成階段性任務後即飄然離去，不居功，更沒有任何惡言。

前民進黨秘書長羅文嘉也在臉書撰文說，「半夜想起Michael，無法再睡。翻開今年上山春遊群組，回憶故人。下雨的山，難找的路，陷在泥巴裡的車，但卻是最歡樂的一天。還有很多話想說、想聊、想分享。總以為機會很多、時間很長，卻突然間，斷了」。（編輯：郭無患）1110928