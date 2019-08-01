林昶佐退出時代力量 無黨籍選立委挺蔡總統連任[影]

（中央社記者劉冠廷台北1日電）時代力量立委林昶佐今天宣布即刻退出時代力量，將以無黨籍身分參選中正萬華立委，他表示，基於台灣的國家利益，總統候選人支持總統蔡英文連任。

林昶佐今天下午在立法院召開記者會，宣布退出時代力量，他表示，基於台灣的國家利益，支持蔡總統連任。

林昶佐談到，黨在有些議題法案推動方式，由於政黨合作戰略不明，實質上讓理想價值更難推進，因此，他在時代力量內部多次提出路線問題的討論，可是一直無法形成共識；距離關鍵大選投票日只剩5個月，他無法膠著於黨內混沌的路線問題，必須清楚的朝理想方向全力前行，面對艱困情勢。

他說，過去接觸到願意到艱困選區一戰的人選，但往往都因為時力的路線不夠清楚，讓這些人猶豫。

林昶佐說，國民黨主席吳敦義已喊出要奪下86席的國會席次、跨越修憲門檻，顯然就是要由國民黨總統參選人韓國瑜，來實現和平協議、終極統一，所以這次的立委選戰，每一個台灣人，都要用盡每一分力量，阻擋國共聯手逆襲。

林昶佐指出，他與時代力量針對路線、總統候選人的辯論，其中有一題就是關於因為國家利益，必須支持蔡總統，當然也還是可以繼續強力監督蔡總統，這是他們過去在國會的立場，他不清楚支持蔡總統捍衛國家主權，同時也嚴格的監督，這立場在4年前是這樣，現在有什麼不能說的。

時代力量黨主席邱顯智說，今天決策委員會做出決議，「時代力量肯定蔡總統在捍衛主權的努力，並支持本土政權的延續與改革」，時力與相近理念的友黨展開政策議題對談，唯有確立共同目標、展開合作實質可能，共同作戰意義才能彰顯。黨決議的立場跟林昶佐的立場，沒有太大差異。

先前拋出時力若當小綠就離開的立委黃國昌指出，就他所瞭解，他支持時力慰留，時代力量和林昶佐一起走在捍衛台灣主權的道路上，一直走得很堅定，在維護台灣主權，守護台灣民主價值上都是共同的。

黃國昌日前拋出如果時力當小綠，他就要離開，以及與時力關係密切的林飛帆接下民進黨副秘書長，讓時力路線之爭問題浮上檯面。此外，台北市長柯文哲宣布成立台灣民眾黨後，外界也認為時代力量將面臨重大挑戰。

林昶佐和同黨立委洪慈庸陸續呼籲黨內討論路線後，多位時代力量議員近日也在黨內發起2020大選「總統唯一支持蔡英文」連署。（編輯：楊凱翔）1080801