高潞恐失立委身分 時力：會確認其他候選人黨籍

（中央社記者陳俊華、王承中台北31日電）時代力量立委高潞．以用遭停權後，恐失去不分區立委身分。時力發言人李兆立今天說，會再確認其他不分區立委候選人黨籍存續問題；中選會表示，若無婦女候選人遞補，視同缺額。

李兆立晚間舉行記者會時表示，紀律委員會決議高潞．以用違反一般大眾對公開透明、利益迴避的認知，決議高潞即刻起停權，並建請黨代表儘速召開黨代表大會，將高潞予以除名。

李兆立說，一旦確認將高潞除名後，因高潞是不分區立委，失去黨籍當然也會失去立委資格，時力會再確認其他不分區立委候選人的黨籍存續問題。

在時代力量2016年提名的不分區立委名單中，高潞為第一順位、立委徐永明為第二順位，第三至第六順位則依序為台大經濟系教授鄭秀玲、律師柯劭臻、前台中市副市長林依瑩及導演柯一正。但鄭秀玲、柯劭臻、林依瑩等3人，都曾公開表示要退黨。

因此，時力不分區立委名單中，唯一可遞補的人選，只剩柯一正一人，但依法遞補這席不分區立委的必須是女性，柯一正恐因婦女保障名額無法遞補，時代力量將少一席立委。

中選會副主委陳朝建告訴中央社記者，根據選罷法規定，各政黨不分區立委的當選名額，婦女不得低於1/2，該政黨女性不分區立委因故出缺，遺缺由該政黨登記的婦女候選人順位依序遞補，如果候選人名單無婦女候選人遞補時，視同缺額。

依公職人員選舉罷免法第67條規定，全國不分區立委當選名額之分配，婦女不得低於1/2；婦女候選人少於應分配之婦女當選名額時，視同缺額。（編輯：楊凱翔）1080731