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2020立委選舉1/4

林昶佐洪慈庸顏寬恒立委選區 民進黨不提名

最新更新：2019/07/31 17:05
台北第5選區現任立委為時力林昶佐（右）、台中第3選區現任立委是時力洪慈庸。（中央社檔案照片）
台北第5選區現任立委為時力林昶佐（右）、台中第3選區現任立委是時力洪慈庸。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北31日電）民進黨提名策略小組今天決議，台北第5選區、台中第2選區、台中第3選區，這3個立委選區「提名名額為零」。台北第5選區現任立委為時力林昶佐、台中第3選區現任立委是時力洪慈庸；此舉被視為民進黨將與林洪兩人合作。

至於台中第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）現任立委為國民黨的顏寬恒，先前已傳出，民進黨擬與台灣基進合作，找台灣基進發言人陳柏惟對戰顏寬恒。

陳柏惟日前在臉書貼文「2020 投票指南 台上中下」，他提到，「我們要在最不可能獲勝的地方取得勝利」。外界解讀，陳柏惟參選台中立委可能性增高，不過，陳柏惟昨天受訪時仍不鬆口，他僅說，8月10日將在高雄正式宣布。

民進黨區域立委布局，還有22個徵召選區尚未提名，民進黨8月7日將召開中執會進行第二波提名。

民進黨發言人李明俐今天在民進黨中常會會後轉述指出，黨主席卓榮泰報告提名策略小組工作進度，8月7日中執會將討論3個選區，包括，台北市中正萬華、台中大烏龍及台中潭雅神，這3選區民進黨「提名名額為零」，這項決議，將在下週三中執會討論。

台北第5選區（中正萬華區）現任立委為時代力量立委林昶佐；台中第3選區（后里、潭子、大雅、神岡）現任立委是時代力量的洪慈庸。民進黨不提名，外界解讀為這2個選區將與林昶佐、洪慈庸合作。（編輯：楊凱翔）1080731

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