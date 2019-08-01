林昶佐退出時力 黃國昌：慰留

（中央社記者余曉涵台北1日電）台北市長柯文哲今天上午宣布籌組台灣民眾黨，時代力量立委林昶佐下午宣布退出時力，時力立委黃國昌表示，支持時力黨中央慰留林昶佐，至於柯文哲的人才與具體政策需要被檢視。

時力前黨主席黃國昌今天下午出席國家運輸安全調查委員會布達暨揭牌典禮前受訪，就林昶佐退出時代力量、台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨發表看法。

黃國昌說，就他所瞭解，時代力量黨中央這邊已經慰留林昶佐，他也支持慰留，時代力量和林昶佐一起走在捍衛台灣主權的道路上，一直走得很堅定，在維護台灣主權，守護台灣民主價值上都是共同的。

林昶佐是在今天下午1時臨時召開記者會宣布，即刻退出時代力量，目前未考慮加入民進黨或柯文哲的政黨，而是以無黨籍身分投入台北市第五選區立委選戰，並支持總統蔡英文連任。

對於台北市長柯文哲上午宣布籌組台灣民眾黨，以進軍國會為目標，黃國昌也表示，不擔心是否會造成時代力量的分歧，上帝給每一個人兩雙手，他的兩雙手中一雙是捍衛台灣主權跟守護台灣民主政治，另一雙手則是希望台灣變成真正有公平的未來，破除金權政治。

黃國昌指出，柯文哲組黨後，對於年輕人來說，重要的是所選擇的人才跟價值，柯文哲個人有個人的魅力，但組黨就不是只有柯文哲一個人的事，未來應該要檢驗柯文哲組黨提出的人才與具體政策，他自己也用同樣的標準在檢驗自己。

另外，有關中國限縮陸客來台，黃國昌也認為，這次中國打壓的做法，跟過去採取的方式如出一轍，就是透過限制中國自由行旅客來台，打擊台灣觀光產業，影響台灣選舉或造成政治壓力，特別是大多數的台灣人民支持反送中的時候，是司馬昭之心路人皆知。

黃國昌認為，台灣應該要思考要怎麼樣的觀光產業，倒底是要細緻、高品質及附加價值高的，還是大量、低價跟品質差的觀光產業。

他強調，必須要從怎麼發展高附加價值的觀光產業下著手，才能對台灣永續奠下好的基礎，這也才是台灣的出路。

他表示，台灣未來經濟發展、社會發展及國家安全發展不能也不應該受制於中國，否則香港就是個借鏡。（編輯：陳清芳）1080801