邱顯智：慰留林昶佐 時力自推總統候選人機率小

（中央社記者陳俊華台北1日電）時代力量立委林昶佐今天宣布退黨，時力黨主席邱顯智說，會盡一切可能慰留林昶佐；2020年總統大選，時力自推總統候選人機率非常小，時力肯定總統蔡英文在捍衛主權的努力，支持本土政權延續。

邱顯智也說，台北市長柯文哲的兩岸立場時力是不支持的，「我們不會支持柯文哲」。

時力上午舉行臨時決策委員會，林昶佐在會後宣布即刻退出時代力量，將以無黨籍身分參選中正萬華立委，並支持總統蔡英文連任。

邱顯智下午舉行記者會表示，捍衛本土政權、拒絕親中政黨，是時力創黨以來堅持的路線。5年前他參與創黨，這樣的路線始終不變，時力在2020重要任務是要讓本土政治力量極大化，至於如何因應最近變局、達成目標，具體策略作法需要擴大集思廣益。

邱顯智說，今天決策委員會做出決議，「時代力量肯定蔡總統在捍衛主權的努力，並支持本土政權的延續與改革」，時力與相近理念的友黨展開政策議題對談，唯有確立共同目標、展開合作實質可能，共同作戰意義才能彰顯；因為林昶佐在決策會議結束前就離開，他告訴林昶佐，黨決議的立場跟林昶佐的立場，沒有太大差異。

邱顯智表示，他跟林昶佐從5年前就一起並肩作戰、創立時代力量，「聽到這消息我非常難過」，也打電話、傳訊息給林昶佐，但沒有聯絡上，會盡一切可能來慰留林昶佐；林昶佐在立院表現大家有目共睹，是優秀的立委，時力就是有林昶佐和其他立委、議員努力，才有今天的成績。

邱顯智說，他理解大家有非常多焦慮，2020很想贏下來，「這一戰，誠摯希望昶佐能留下來，跟我們一起打拚」。

時代力量目前共有5席立委，在立委高潞．以用違反利益迴避，昨天決議停權、建請黨代表大會除名後，恐將失去不分區立委身分；林昶佐今天宣布即刻退黨，時力僅剩3席立委。而立委洪慈庸在下午3時將發表聲明回應，洪慈庸的動向也備受關注。

特別在太陽花學運領袖林飛帆上任民進黨副秘書長後，洪慈庸、林昶佐相繼在臉書上發文，盼與黨內聊聊時力如何能在這次台灣關鍵的課題中，扮演團結更多的力量來推進台灣的角色；時力前黨主席、立委黃國昌則說，若時力選擇當「小綠」，他將會離開，讓時力路線之爭浮上檯面。

邱顯智說，洪慈庸並沒有告知他聲明內容，洪慈庸和他從「洪仲丘案」就開始並肩作戰，會再跟洪慈庸聯繫，進一步瞭解。他身為黨主席要把情勢穩住，時力承載很多台灣人期待，這個黨是年輕的政黨，在黨裡面難免像新興的公司，沒有穩定的制度，希望大家能齊力並進。

他也說，在2016年時力提名不分區立委名單中，台大經濟系教授鄭秀玲現在還是有黨籍，在高潞除名後，「正在努力確認她（鄭秀玲）的意向」，只是鄭秀玲之前沒有繳黨費。（編輯：蘇志宗）1080801