柯文哲組黨拋與郭台銘合作 誰選2020多套劇本

（中央社記者溫貴香、葉素萍、顧荃台北31日電）台北市長柯文哲組黨，綠營分析此舉意在推動和鴻海前董事長郭台銘合作，郭台銘選總統，柯文哲搶攻國會可能性最高；藍委也認為，柯郭若合作參選總統，會面臨誰正誰副的問題，搭檔可能性偏低，但只要能夠搶下國會席次，對柯都是穩賺不賠。

依照目前朝野政治生態，民進黨、國民黨兩大黨之外，在立法院成立黨團的包括時代力量、親民黨，若柯文哲籌組的新政黨投入立委選舉，以柯的能量，除了結盟地方人士參選區域立委選舉外，勢必將能囊括相當的政黨票，搶攻不分區席次。

柯陣營內部透露，柯文哲組黨，不代表必然會參選總統，這是兩回事。但柯陣營設定以10席區域與不分區立委為目標，如果能順利達標，將躍居藍綠之外的第三大黨。

民進黨立委郭正亮認為，最可能的局是，柯文哲希望在8月能與郭台銘整合，郭台銘選總統，柯文哲處理國會，至於柯文哲個人的角色有很多種類型，包括擔任有實權的副手或者是等到明年年底市長任期過半才組閣等等，有很多面向可以考慮。

國民黨立委李彥秀分析，柯文哲組黨，先不論總統的勝率，只要能夠搶下國會席次，甚至組成黨團，對於柯文哲政治生命的延續都是穩賺不賠。

至於兩人是否搭檔參選總統，李彥秀指出，柯郭以搭擋參選的方式合作，就會面臨誰正誰負的問題，目前可能性仍然偏低。

一名民進黨要角表示，若柯文哲籌組政黨，以台北市長兼任台灣民眾黨黨主席的角色，支持郭台銘以無黨籍身分參選，形成郭柯結盟。

民進黨輔選幹部表示，「柯文哲不選總統、讓郭台銘選」情況下，柯文哲主要搶國會立委席次，到底衝擊藍或綠，要看選區。

該人士說，柯文哲意在扮演2020立委選舉藍綠可能過半的情況下，關鍵少數的力量，這對柯文哲未來若要問鼎2024年總統大位非常重要，是一個進可攻、退可守的戰略位置，柯文哲此招可謂高招。

至於總統選舉的部分，綠營人士分析，總統選舉這一局不會是「郭柯配」而是「郭柯合」，郭台銘一旦參選就是國民黨分裂，對國民黨衝擊甚大，加上前立法院長王金平動態備受關注，郭王配或郭王合傳聞不斷，這對於國民黨的衝擊絕對遠甚於民進黨。

郭台銘在國民黨黨內總統初選落敗後，出國沉澱半個月，在今天下午返台。郭才一返台，柯文哲組黨訊息隨即傳出，更增添柯郭合作的想像空間。

據了解，郭台銘團隊內部有多組勢力角力，對於郭台銘是否角逐2020，更形成鴿派和鷹派勢力對抗，但迄今團隊仍持續運作，等待郭台銘做最後定奪。

至於郭台銘若要參選勝算基礎何在，綠營人士認為，郭台銘或王金平一直認為自己有機會，努力要讓成為2020一個選項、一個活棋，因他們研判韓國瑜可能選不下去，當韓國瑜選不下去，國民黨很難重演換柱的戲碼，只能操作棄保，屆時只要郭王是選戰的選項之一，就有可能當選。

民進黨要角表示，柯文哲籌組政黨就是告訴社會，2020這一局不缺席，但主要是為2024年總統選舉取得制高點、最佳的戰略位置，扮演關鍵少數，可以制衡藍綠，郭選贏了，因郭柯合，柯文哲一定會扮演重要角色，若郭選輸了，柯文哲也會因掌握國會關鍵少數，讓自己保有一定的政治溫度，足以搶攻2024總統大位的機會。（編輯：黃瑞弘）1080731