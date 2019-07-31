學者：柯組黨衝擊藍綠版圖 但選總統不見得有利

（中央社記者顧荃台北31日電）台北市長柯文哲將組黨，學者分析柯文哲組黨將衝擊藍綠兩大黨，對綠的衝擊大於藍。但柯文哲兩次選戰都不是靠政黨選上，組黨後選總統，反而不見得有利。

中山大學政治研究所教授廖達琪分析，柯文哲支持者包括淺綠、淺藍、知識藍與醫界等，組黨對藍綠都有衝擊，但對綠營的衝擊更大，尤其年輕人與淺綠這塊，與總統蔡英文的支持者重疊性更高。

廖達琪認為，柯文哲此舉是「選總統的起手式」，如果組黨只推立委候選人的意義不大，因為選總統才有能見度，就像親民黨主席宋楚瑜多次參選總統，其實目的都是護送立委選情，要爭取不分區席次。

廖達琪指出，即使柯文哲真正瞄準的是2024大選，也需要在2020大選操兵，和前鴻海董事長郭台銘若合作結盟，又可吸引更多藍營支持者；加上柯若沒選上總統，仍可繼續當台北市長，2020選總統可說是有益無害，如果這次不選，2024即有可能失去舞台。

她說，柯文哲組黨一定非常衝擊時代力量等小黨，生存空間將會被極度壓縮，2020將是民進黨、國民黨與台灣民眾黨的「三國時代」。

世新大學新聞系兼任教授彭懷恩認為，柯文哲宣布組黨的的時機很好，剛好抓準總統蔡英文因私菸案而民調下滑的時機；但他認為柯文哲組黨這步棋本身不是很聰明，因為柯文哲的崛起，就是因為台灣人厭倦政黨惡鬥，尤其柯在2014年第一次選台北市長時，明顯看出他能吸收藍綠雙方選票。

彭懷恩也認為柯文哲「當然會出來選總統」，組黨就是為選總統鋪路，但柯文哲兩次選戰都不是靠政黨選上，若柯繼續維持無黨籍的身份，應能達到「三分天下」，但目前台灣人尤其是年輕人不喜歡政黨，若要靠「台灣民眾黨」來爭取選總統，不見得有利。

彭懷恩指出，以柯文哲的個人魅力，他估計台灣民眾黨在明年立委選舉的政黨得票率，應可超過15%，取代時代力量成為國會第三大黨不是問題。

他說，時代力量近期因為爆料私菸案出現內部分裂，立委高潞．以用助理涉嫌未利益迴避申請補助更衝擊時代力量選情，台灣民眾黨極可能壓縮時力生存空間，雙方未來競合值得觀察。（編輯：黃瑞弘）1080731