柯文哲組黨 吳崢：成時力最大競爭對手

（中央社記者陳俊華台北31日電）民進黨今天決議在時代力量立委洪慈庸、林昶佐選區不提名，營造泛綠合作氣氛，但晚間傳出台北市長柯文哲組黨訊息，成為時力另一個挑戰，前時力發言人吳崢說，柯文哲是時力政治板塊最大競爭對手。

「台灣民眾黨」創黨大會將於8月6日舉行。柯文哲幕僚分析，柯文哲籌組政黨有好幾層意義，包括挺進國會，拚10席區域與不分區立委，同時不排除與鴻海前董事長郭台銘合作的可能。

時力過去和柯文哲維持不錯的關係，但今年九合一選舉，內部對是否挺柯意見不一；而面對2020大選，被視為挺柯的多位時力市議員，發起支持總統蔡英文，如今柯文哲將組黨，並將投入立委選舉，雙方競合備受關注。

時代力量立法院黨團總召徐永明晚間向中央社記者表示，組織不是柯文哲擅長的，當初有簽「認同卡」的候選人也「阿里不答」，「這會不會是見光死的開始？」且提名區域立委加上不分區立委，至少要找到20人，柯文哲的魅力恐無法轉嫁到個別候選人身上。

徐永明表示，這對時代力量當然會有挑戰，當柯文哲已經是另一個政黨的母雞，時力黨內在談總統選舉布局時，「不要排除自提人選的選項」，因為顯然目前局勢還不明朗，柯文哲會不會選總統、郭台銘也剛回台，黨內不一定要急著做決定，可以保留、再觀察一陣子。

吳崢則說，柯文哲組黨肯定會對時力有影響，「柯文哲現在是時代力量政治板塊最大的競爭對手」，台灣政治圈有傳統藍、綠，及傾向中立的第三勢力，時力跟柯文哲都在第三勢力的光譜內，柯文哲組黨會造成時力支持者流動與挑戰。

吳崢說，柯文哲對中國非常曖昧，都是侵蝕台灣主權的行為。時力要正視柯文哲在台灣政壇組黨的影響與挑戰，要勇於承擔責任，去告訴第三勢力選民，台灣需要的理性道路是什麼，絕對不是跟中國打模糊、講兩岸一家親。

民進黨提名策略小組今天決議，台北第5選區、台中第2選區、台中第3選區，這3個立委選區「提名名額為零」。台北第5選區（中正、萬華）現任立委為時力林昶佐、台中第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）現任立委是時力洪慈庸。

時代力量發言人李兆立晚間表示，尊重其他政黨的選舉布局。

洪慈庸向中央社記者表示，今年對台灣本土勢力來說都非常艱困，也非常關鍵，不同政黨間當然在內政議題上各有捍衛的立場，但對外維護台灣主權的目標是一致的；2020年大選的首要目標，要以台灣利益為優先，並且在守護主權的目標下，盡可能凝聚本土勢力的能量，共同為台灣盡力而戰。（編輯：黃瑞弘/謝佳珍）1080731