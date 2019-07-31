堅信郭不會脫黨 國民黨：2020三足鼎立態勢成形

（中央社記者余祥台北31日電）台北市長柯文哲組織台灣民眾黨，定調「郭台銘選柯不選、郭不選柯選」。國民黨操盤人士表示，堅信郭台銘不會脫黨；柯組黨對民進黨衝擊較大，否決白綠合作可能，2020三足鼎立態勢已成形。

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，創黨大會將於8月6日舉行，當天是柯文哲與台灣民主運動先驅蔣渭水的生日。幕僚表示，柯文哲組黨除了挺進立委選舉，也不排除與前鴻海董事長郭台銘合作。

國民黨操盤人士指出，他們堅信郭台銘不會脫黨參選，正如郭曾宣示自己是忠貞黨員；至於是否有具體把握，該人士說，無法透露更多。

操盤人士分析說，台灣就是政黨政治，組黨是柯文哲的必經之路，柯只能透過組黨裂解兩黨，試圖在總統和立委選舉殺出血路。

該人士說，柯文哲要以政黨的名義，讓藍綠之外的政治人物更具有正當性，也能克服連署參選的問題，否則若沒有組織幾乎難以達成。

操盤人士說，從長期民調觀察，柯組黨對民進黨的影響較大，民進黨幾乎不敢批評柯文哲，只敢天天打韓國瑜，就是希望跟柯文哲還有合作的空間，但柯既已組黨，就否決了合作空間，2020大選三足鼎立是可以預期的狀況。

不過，柯文哲組黨也要面臨極大的困難。操盤人士指出，柯文哲組黨已違背他的政治承諾，接下來就是要看柯如何解釋為何組黨，以及支持者能否接受。

在立委選舉方面，操盤人士指出，基本上具有政治實力、沒有被兩大黨吸納的人選只佔少數，柯文哲只能推出政治素人或能吸引到年輕選票的參選人才有空間，但對小黨例如時代力量的衝擊可能較大，若柯推出的人選分散中間選民，對兩大黨而言相對來說是件好事。

他還說，國民黨的策略，第一步就是穩固既有支持者，第二步就是要把過去支持國民黨總統參選人韓國瑜，但轉為不表態或支持別人的選民拉回來，要去拉攏原本就不支持韓國瑜的人有難度，若能把上述兩個步驟做好，勝選機會就很大。

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜晚上出席「高雄石化氣爆5周年紀念會」後，面對媒體的追問匆匆離開，不做回應。稍後新聞局長王淺秋代為回應，對於柯文哲組黨「尊重、祝福」。（編輯：楊凱翔）1080731