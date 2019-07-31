柯文哲組黨震撼彈 藍委：和郭台銘合作就麻煩了

（中央社記者劉冠廷台北31日電）台北市長柯文哲將組黨，震撼政壇，藍綠立委都關注鴻海前董事長郭台銘動向。國民黨立委曾銘宗說，柯的動作很明確就是要選總統，若與郭台銘合作，對藍營影響大。

郭台銘今天剛返國，立即傳出柯文哲籌組「台灣民眾黨」，為明年的總統、立委大選投下震撼彈。

曾銘宗表示，柯文哲組黨將會參與這場大選，可以拿到一定的立委席次；若柯文哲選總統，與藍綠形成三強鼎立的狀況，對民進黨較為不利，但柯文哲若是與郭台銘合作，較不利的反而就是國民黨了。

國民黨立委林為洲也說，柯文哲組黨之後要爭取立委席次，影響藍綠的關鍵也是郭台銘，若合作，藍營就麻煩了；但若沒合作，以柯文哲較為親綠的形象，影響較多的，當然就會是民進黨。

國民黨立委李彥秀則表示，柯文哲的動作在預料之中，相信參選也是宣布時間的問題。柯文哲過去不願意加入民進黨，只願意以無黨參選，就可以看出來即便是綠白關係最好的時刻，柯文哲對於民進黨始終都是保持疑慮。

李彥秀說，去年大選已經正式宣告綠白分家，柯文哲組黨，先不論總統的勝率，只要能夠搶下國會席次，甚至組成黨團，對於柯文哲政治生命的延續都是穩賺不賠的投資。柯的動作，對於中間以及淺綠選民一定會產生裂解，對民進黨的衝擊高過國民黨。

李彥秀指出，郭柯如果是檯面上的合作，就會面臨誰正誰副的問題，以搭擋參選的方式合作看來可能性仍然偏低，但是否有其他方式的合作，還有待觀察。國民黨應該不分上下彼此，努力與郭台銘溝通，讓郭台銘繼續留在國民黨，透過各種形式與國民黨合作。如果郭柯正式合作，對國民黨來說恐怕會是棘手的局勢。（編輯：鄭雪文）1080731