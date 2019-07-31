幕僚：柯文哲組黨拚10席立委 可能與郭台銘合作

台北市長柯文哲（左）幕僚分析，柯文哲籌組政黨有好幾層意義，除了挺進2020立委選舉，也不排除與鴻海集團創辦人郭台銘合作。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北31日電）台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，創黨大會將於8月6日舉行，當天是柯文哲與台灣民主運動先驅蔣渭水的生日。幕僚表示，柯文哲組黨除了挺進立委選舉，也不排除與郭台銘合作。

柯文哲幕僚分析，柯文哲籌組政黨有好幾層意義，包括挺進國會，拚10席區域與不分區立委，同時不排除與鴻海前董座郭台銘合作的可能，意即柯文哲決定參選總統，就會帶著政黨與柯家軍衝席次，或若不參選，改而支持郭台銘，也會搶攻國會席次。

柯文哲組黨，黨名追隨蔣渭水的「台灣民眾黨」。市府顧問蔡壁如稍早向中央社記者表示，籌組政黨有一定程序，須先給內政部一份創黨開會通知，由內政部人員列席，並進入審查，她也坦言：「不知道會不會成功。」

柯文哲幕僚表示，市府顧問蔡壁如今天親赴內政部遞件，選擇8月6日的原因是當天為柯文哲與蔣渭水的生日，要向蔣渭水致敬，致力當一名文化的傳道者，他說，「原子彈研發有成」。

去年柯文哲要籌組「台灣民眾黨」傳言甚囂塵上，柯文哲則說是「聊天內容」，也多次指組織政黨不容易，最後無疾而終，未料，他將於8月6日召開創黨大會，地點在台大醫院國際會議中心。

儘管柯文哲至今尚未表態是否角逐2020，但利用假日頻繁下鄉，如今又拋出籌組政黨震撼彈，外界解讀是為選總統鋪路。

幕僚表示，「台灣民眾黨」將不同於一般政黨，會讓大家脫離對現行政黨的想像。

台北市副發言人柯昱安說，詳細情形，柯文哲將於明天聯訪時間統一說明。（編輯：陳清芳）1080731