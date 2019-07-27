談整合 韓國瑜：郭台銘在競選團隊角色還要研議

（中央社記者王承中台北27日電）高雄市長韓國瑜今天表示，前鴻海董事長郭台銘對中間選民有吸引力，至於要在競選團隊中擔任的角色還要再研議；郭台銘個性強，不能拿個職位就要他做。

國民黨將於28日召開全代會，將正式提名韓國瑜參選2020總統大選。韓國瑜在今天稍晚即將播出TVBS「少康戰情室」的專訪中談到國民黨內部的整合。對於目前人在國外的郭台銘，韓國瑜說，他曾撥過電話，也留過言，但仍未能通上話。

韓國瑜指出，郭台銘有國際觀、是個科技人，之前提出經濟的政策和社會福利制度，相當值得學習和參考。郭台銘對中間選民有吸引力，正積極研究郭台銘政見的可行性，但要邀請前立法院長王金平和郭台銘在競選團隊中擔任什麼角色，還要再研議。

韓國瑜表示，近期已積極安排與王金平見面，由於王金平在地方上影響力極大，「會努力邀請一起合作打選戰」。

韓國瑜說，合作的方式有很多，有些人的名字不一定會在競選團隊名單上，也不一定要擔任什麼職務；郭台銘的個性非常強，不能說拿個職位就要他做。至於副手人選，韓國瑜也表示，還要再想想。

主持人趙少康指出，近日有三份民調顯示，若2020由總統蔡英文和韓國瑜對決，兩人支持度相距5個百分點上下，一旦台北市長柯文哲加入戰局，將明顯分裂綠營支持者，讓韓國瑜的支持度遙遙領先。

對於柯文哲遲未表態卻動作頻頻，韓國瑜表示，柯文哲個性好強，唸書時名列前茅、做事不服輸，最後一定會出來選。

韓國瑜指出，目前中華民國面臨內外夾攻，內有台獨、外有中共，2020選舉將是中華民國保衛戰。對於兩岸政策，韓國瑜表示，他承認九二共識、一中各表，堅決反對台灣像香港和澳門一樣一國兩制，這就是和蔡總統立場最大的不同。（編輯：郭萍英）1080727