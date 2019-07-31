柯文哲8月6日過60歲生日 組台灣民眾黨

台北市長柯文哲（中）的心腹蔡壁如31日證實，柯文哲想籌組政黨，黨名要追隨台灣民主運動先驅蔣渭水的「台灣民眾黨」。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北31日電）台北市長柯文哲想籌組政黨傳言已久，黨名還要追隨台灣民主運動先驅蔣渭水的「台灣民眾黨」，他的心腹蔡壁如稍早證實，確實有這想法，但組黨有程序，只是將創黨開會通知先給內政部。

北市府副發言人柯昱安說。詳細情形，柯文哲將於明天聯訪時間統一說明。

根據東森新聞報導，柯文哲將於8月6日籌組台灣民眾黨，蔡壁如稍早證實有這樣的想法，但也坦言「不知道會不會成功」。

蔡壁如表示，籌組政黨有一定程序，須先召開一個創黨開會通知，內政部人員列席，並進入審查，而她只是先給內政部這份通知。（編輯：陳清芳）1080731

柯文哲組黨 內政部證實收到開籌備會公文

（中央社記者王承中台北31日電）內政部民政司長林清淇今天針對台北市長柯文哲擬籌組「台灣民眾黨」表示，確實有收到台灣民眾黨開籌備大會的公文。內政部官員指出，籌組政黨要開成立大會，並先通知內政部，會後檢附相關資料提出申請。

柯文哲一向以同為醫師出身的蔣渭水為師，兩人同為8月6日出生，柯文哲選在8月6日、60歲生日當天組黨，具有其特殊意義。

蔣渭水在日治時期、1927年7月10日成立了台灣民眾黨，後人尊為「台灣新文化運動之父」。

林清淇接受中央社記者訪問時證實，確實有收到「台灣民眾黨」開籌備大會的公文，但目前還要經過審查，請申請人資料準備好後再報內政部。

林清淇指出，一般政黨要成立前，都要召開成立大會，並邀請內政部出席，內政部也會到現場查看黨員人數是否符合政黨法規範的人數，並做相關宣導。

政黨法規定，設立政黨，應由申請人於政黨成立大會後30日內，檢具申請書、章程、100人以上黨員簽名或蓋章的名冊、負責人名冊、成立大會及負責人選任會議紀錄，向內政部申請備案，經完成備案者，內政部應發給圖記及證書。成立大會的召開，應有50人以上的黨員參加；並應於15日前通知內政部，內政部得派員列席。（編輯：謝佳珍）1080731