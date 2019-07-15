蔡總統對決韓國瑜 柯文哲郭台銘動向最大變數

（中央社記者葉素萍、王承中台北15日電）2020總統大選，藍綠主將就定位，總統蔡英文陣營表示，民進黨會把中間選民、年輕人列為選戰重點；國民黨文傳會副主委黃子哲也說，韓國瑜在初選後應調整策略，以爭取中間選民。此外，藍綠認為柯文哲參選機會高，郭台銘脫黨參選機率變小。

兩大黨雖已就定位，但國民黨初選落敗的前鴻海董事長郭台銘，至今還在思考下一步；台北市長柯文哲則表示最遲9月將宣布是否投入總統大選。郭是否脫黨參選、柯是否加入戰局，讓選戰呈現四搶一亂局，或是郭柯是否攜手合作，變數仍多，也使整體選情撲朔迷離。

蔡韓對壘，總統蔡英文陣營核心人士指出，韓國瑜的支持度沒有擴張性，對中間選民、年輕人毫無吸引力，這是韓國瑜最大的弱點，也是民進黨會加強著墨的地方。

國民黨立委陳學聖說，韓國瑜可以凝聚國民黨基本盤，但如何爭取到年輕、中間選民，必須要靠國政團隊的陣容，也要跟初選對手、尤其是跟郭台銘充分整合。

不過，民進黨立委郭正亮分析，韓國瑜有國民黨基本群眾與軍公教支持，再加上中下階層的力量，是國民黨有史以來用群眾動員，把軍公教與地方派系結合在一起的第一人，這一點，連前總統李登輝、馬英九都做不到，「韓國瑜匯集的能量，不能輕忽。」

至於選戰的攻防重點，由於韓國瑜自去年九合一選舉即強打兩岸牌，也主張「發大財」，而蔡總統近日在兩岸及經濟上也著墨甚深，預計藍綠會在兩岸及經濟議題上激烈交鋒。

郭正亮認為，韓國瑜善於煽動、集結民怨，民進黨不能只看國家安全、兩岸、統獨等議題；在經濟牌部分，要對照顧經濟弱勢提出作法，讓中小企業、農民、失業勞工、學貸很重的學生、新婚家庭感覺蔡總統比韓國瑜還會照顧弱勢。

黃子哲則說，在選戰訴求上，國民黨必須凸顯蔡政府執政不力，以及意識形態的反中、去中化，作為攻擊點。

此次選戰的最大懸念，還是柯文哲會不會參選。郭正亮指出，國民黨總統初選由韓國瑜出線，柯文哲參選的機率變大，因為，柯文哲思考對手都是以「服不服氣」為出發點。

他認為，如果柯文哲參選，會與蔡總統爭奪中間選民、青年選票，韓國瑜則要固守經濟弱勢、地方派系、軍公教，以及年齡偏大的選票。

郭正亮指出，雖然蔡政府提新南向、兩岸政府關係冷，但台灣還是有很多年輕人去中國讀書、就業，兩岸之間交流人數還是很多，有些人不常去大陸但也不希望兩岸惡化，希望維持經濟空間。因此，柯文哲的定位就是「要成為有別於國民黨的交流派代表」，要當「中間、淺綠希望兩岸和好的這一群人的代言人」。

民進黨立委吳思瑤則認為，從柯文哲這段時間密集跑遍全國，對國政相關發言，核心幕僚在各地串連人脈，都朝準備要選的方向規劃。

吳思瑤認為，韓粉竄起與當初的柯P旋風有異曲同工之妙，柯文哲要審慎評估能否有效區隔韓國瑜、有沒有獲得足夠當選的能量。

蔡總統陣營核心人士說，假設2020在蔡韓柯三腳督的情況下，有兩人是現任市長、都是任期沒有過半、在各自直轄市執政滿意度都低，這兩個「落跑市長」的弱點明顯，也將是蔡陣營選戰的重點。

國民黨立委李彥秀、國民黨文傳會副主委黃子哲也都評估柯文哲將會投入總統大選。李彥秀指出，國民黨要提防淺藍淺綠的選票被柯文哲吸納，初選時競爭的各路人馬，更需要積極整合團結一致。

民進黨秘書長羅文嘉認為，柯文哲是否參選2020總統大選，一個月之內必須做決定，包括，前立法院長王金平、前鴻海董事長郭台銘都可能是柯文哲探詢合作的對象。

民進黨輔選幹部指出，郭台銘在總統初選民調輸太多，與韓國瑜的民調差距太大，郭台銘獨立參選的機會「會小一點」。接下來要看韓國瑜在黨內穿梭整合的動作，韓國瑜民調高、氣勢強，如果黨內也整合順利，相對而言，郭脫黨參選不只沒有正當性，造成的選票拉扯也會小。（編輯：謝佳珍）1080715