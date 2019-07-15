羅文嘉評韓國瑜高峰已過 下月起辦反紅色滲透座談

（中央社記者葉素萍台北15日電）高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選勝出，民進黨秘書長羅文嘉今天說，韓國瑜「高峰已過」，韓對民進黨威脅性比較小，對台灣民主威脅性比較大；4年間如果讓韓國瑜胡搞亂搞，會把國家搞得無可想像。

羅文嘉也提到，中天拿了北京多少錢，這種資訊要誠實申報；中天電視台接受中國資助，「我們可以認為它基本上是個紅媒」，只是台灣還沒有完善法律規範、管理。他表示，民進黨要讓台灣老百姓客觀認識這個現象，所以8月開始會在全台灣進行「反紅色滲透巡迴座談會」。

羅文嘉今天接受廣播節目寶島全世界主持人鄭弘儀專訪，被問到相較於前鴻海董事長郭台銘，韓國瑜「是不是比較好打？」

羅文嘉指出，韓國瑜是親切易懂、白話文的訴求方式，郭台銘挾帶資源與經濟選民的優勢，對手不同，打法不同。

羅文嘉認為，韓國瑜高峰已過，去年11月24日那天是韓的顛峰，從那天之後，韓國瑜的政見沒有實現，只會往下走，「看不到有更多你沒發現的好，只會發現有更多不好」；韓國瑜對於民進黨威脅性比較小，但對台灣民主威脅性比較大。

他說，韓國瑜沒有一個信念，不知道可以做出什麼事情，總統可以決定很多事，4年間如果讓韓國瑜胡搞亂搞，會把國家搞得無可想像。（編輯：楊玫寧）1080715