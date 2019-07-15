韓國瑜出線 總統：不論對手是誰全力以赴[影]

高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選中勝出，總統蔡英文（圖）15日對此表示恭喜並強調，2020這場選戰，關乎台灣能不能守衛自己的民主生活方式，民進黨要團結打贏這場選戰。中央社記者張新偉聖克里斯多福攝 108年7月15日

（中央社記者溫貴香聖克里斯多福及尼維斯15日電）國民黨總統初選由高雄市長韓國瑜勝出，總統蔡英文今天對此表示恭喜並強調，2020這場選戰，關乎台灣能不能守衛自己的民主生活方式，民進黨要團結打贏這場選戰。

國民黨總統初選民調出爐，高雄市長韓國瑜支持度為44.805%，以約17個百分點，大勝前鴻海董事長郭台銘的27.730%。

正在聖克里斯多福及尼維斯進行國是訪問的蔡總統對此表示，恭喜韓國瑜在初選中勝出，不論對手是誰，在2020這場選舉一定全力以赴，爭取最後的勝利。

總統表示，現在正在出訪當中，這幾天大家也都看到國際間對台灣的支持，捍衛主權讓台灣走出去，讓世界看得到台灣，這就是總統的工作；看看現在的香港就知道2020這場選戰，關乎台灣能不能守衛自己的民主生活方式，民進黨要團結打贏這場選戰，讓世世代代的台灣人，都可以用民主的方式決定自己的未來。（編輯：謝佳珍）1080715