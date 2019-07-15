國民黨公布對比民調 韓國瑜大勝柯文哲蔡總統

國民黨15日公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜（中）以47.7%的平均支持率，大勝台北市長柯文哲（右）及總統蔡英文（左）。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中、余祥台北15日電）國民黨今天公布總統初選民調結果，在政黨對比部分，高雄市長韓國瑜以47.7%的平均支持率，大勝台北市長柯文哲的18%，以及總統蔡英文的15.8%。

國民黨今天公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜支持度為44.805%，以約17個百分點，大勝前鴻海董事長郭台銘的27.730%。其餘3位參選人，朱立倫支持度為17.900%、周錫瑋6.020%、張亞中3.544%。

國民黨下午進一步公布5位參選人與蔡總統、柯文哲的政黨對比平均支持率。在面對蔡總統、柯文哲時，韓國瑜的支持率經過5家民調公司的平均後為47.7%，而柯文哲為18%、蔡總統為15.8%。

郭台銘面對蔡總統、柯文哲，其支持率為29.2%，柯文哲為14.6%、蔡總統為14.1%。朱立倫在政黨對比中，平均支持率為20.7%，贏過柯文哲的18.8%、蔡總統的15.6%。周錫瑋平均支持率為7.6%，柯文哲25.1%、蔡總統為17.5%。張亞中則是4.5%，柯文哲26.6%、蔡總統17.7%。

政黨對比結果顯示，韓國瑜、郭台銘及朱立倫在支持率上都贏過柯文哲、蔡總統，而在5人的政黨對比中，柯文哲的支持率也全勝過蔡總統。

國民黨主席吳敦義今天在初選民調公布後，與韓國瑜等人一起召開記者會，吳敦義表示，這次國民黨採全民調的方式產生總統候選人，這應該是許多年來，初選最公開、參與人數最多，所有過程最透明的一次，透明到全民都看得到。

吳敦義說，也要感謝5位參與的候選人，無論是周錫瑋、張亞中、朱立倫、郭台銘，還是順利通過第一關、今天要特別恭喜的韓國瑜。（編輯：謝佳珍）1080715