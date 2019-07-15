郭台銘首富轉戰政壇跌跤 動向埋伏筆

2019年4月郭台銘放下跨國企業版圖，宣布投入國民黨總統初選；7月15日雖敗下陣來，但他的下一步如何走，還是2020大選重大變數。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北15日電）前鴻海董事長郭台銘挾台灣首富光環跨入政壇爭取參選總統，卻在國民黨內初選中敗下陣來，但他選前未簽公約，選後聲明沒未明確表態支持韓國瑜，種種跡象都被揣測不排除脫黨參選，下一步如何走，將是2020大選重大變數。

郭台銘投入初選後，放下霸氣身段虛心學習，也下鄉和基層搏感情；首富從政的金字招牌，主打經濟牌得到不少「知識藍」的心，但初選戰略選擇失準，未能成功打動大多數選民，也因此種下敗因。

從新台幣10萬元創業經費起家，郭台銘從黑白電視旋轉鈕、個人電腦連接器做起，2005年已成為全台最大企業，事業版圖遍及全球。近年來鴻海企業一舉一動都是媒體焦點，從併購日本夏普、到美國威州投資及進入白宮辦公室見美國總統川普，「郭台銘」這三個字已躍居世界舞台。

而他對政治也不陌生，從318學運協調學生從立法院退場，到慷慨資助前總統馬英九成立基金會，郭台銘像是隱身政壇後的影武者，藍營政壇更有不少郭的好朋友，在政壇早有強大的影響力。

不過，今年4月郭台銘放下跨國企業版圖，宣布投入國民黨總統初選，還是震撼了政壇。許多人不敢相信，郭台銘為何要放棄市值逾兆元的鴻海企業，去蹚政治這灘「渾水」。

郭台銘很快地就以行動證明自己是玩真的，他不但卸下鴻海董事長職務，4月17日正式宣布參選後，一天工作16個小時，勤跑行程、接受專訪、從早到晚與幕僚開會，可說拚勁十足。下鄉時借宿睡木板床、到生技公司舔盤子證明洗劑無毒，甚至蹲下為記者綁鞋帶，一改過去霸氣形象。

除了勤跑基層，郭台銘也拋出不少政見，包括0至6歲國家養、100億身障保險基金等，當外面質疑0至6歲國家養的政見不可行，郭台銘霸氣喊出不惜散盡家產；為了扭轉「紅色商人」的標籤，郭台銘更提出「一中各表的兩個中國」，迥異於國民黨兩岸路線的說法；初選過程更槓上旺中集團總裁蔡衍明，上演首富對決的戲碼。

儘管初選過程話題十足，一開始民調急升，但郭台銘卻始終無法跨越「韓國瑜障礙」；雖然透過文宣戰以及黨內合縱連橫，試圖扳回差距，甚至多次質疑民調不公，最後還對高雄市長韓國瑜喊出勸退意味濃厚的「就算大哥拜託你」，最後仍難逃落敗命運。

一手打造鴻海帝國的郭台銘，稱霸商界數十年，鮮少嚐到敗績，以68歲之姿投入政壇，短短90天的初選，展現他的旺盛企圖心，但卻在初選大敗，在政治跑道上狠狠跌了一跤。

郭台銘選前未簽公約，初選過程也屢次質疑民調，沒參加今天民調公布後的黨中央記者會，一紙聲明僅簡短提到恭喜、祝福韓國瑜，也未觸及是否脫黨參選，都被解讀埋下許多伏筆。

另一方面，郭台銘兒子郭守正傳出與台北市長柯文哲接觸，「郭柯配」傳聞不脛而走，郭台銘回應任何建議以及選項，他都會列入。接下來是否脫黨參選、結合第三勢力，考驗著郭台銘的從政智慧。首富的這門總統選舉課，還有很多學分要繼續修下去，這趟政治驚奇之旅還有沒有續集，全在郭台銘的一念之間。（編輯：楊凱翔）1080715