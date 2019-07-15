攻大位二度失利 正常倫難敵政治現實

國民黨15日公布總統初選民調結果，前新北市長朱立倫（前）以支持度17.900%落敗，中午在台北舉行記者會，向支持者致謝。中央社記者施宗暉攝 108年7月15日

（中央社記者王承中台北15日電）去年九合一選舉之後，前新北市長朱立倫本是帶領國民黨重返執政熱門人選，但在韓粉力拱韓國瑜參選總統後情勢逆轉，儘管以「正常倫」為號召訴諸理性，最後仍落敗，再度錯失總統寶座。

國民黨重點栽培接班梯隊的朱立倫，曾任立委、桃園縣長、行政院副院長、國民黨主席、新北市長，在歷經2016年總統大選落敗後沉潛3年，直到去年的九合一選舉，順利把新北市長的棒子交給前新北市副市長侯友宜後，宣布投入2020年總統大選。

民進黨在九合一選舉中慘敗，當時國民黨重返執政希望濃厚；而環顧國民黨中生代，由於政治明星韓國瑜已當選高雄市長，朱立倫接班選總統可說順理成章。

有了2016年慘敗給現任總統蔡英文的教訓，朱立倫捲土重來更顯得小心翼翼、面面俱到。為整合黨內，朱立倫主動登門，為換柱事件親自向前國民黨主席洪秀柱道歉，也曾南下拜會高雄市長韓國瑜爭取支持；同時展開台灣行腳，走遍全台，下田插秧幹農活，參加一年一度的大甲媽祖遶境吃大鍋飯，睡通鋪。

為拉近與選民距離，朱立倫自稱是失業的普通市民，還要靠老婆養，並改變自己的穿著，褪下讓人有距離感的黑色西裝及皮鞋，穿起T恤、休閒褲、運動鞋及黑框眼鏡，展現年輕的一面。

朱立倫也以過去多年豐富的地方首長歷練及中央行政經驗，從宣布參選之初，便不斷提出政策，就連會引起爭議的死刑、安樂死議題，也毫不避諱，展現充分準備。

不過，在韓國瑜去年掀起韓流旋風後，朱立倫聲勢始終不如韓，選戰黑馬、前鴻海董事長郭台銘加入初選後，朱立倫的聲量與關注度，更瞬間遭到雙重壓縮。

在韓、郭的激烈對抗下，朱立倫以「正常倫」為號召，試圖以理性吸引支持者。在國民黨公布初選民調前夕，朱立倫在直播中感慨，「現在是一個網紅時代，很多人希望我用綜藝，用表演來吸引大家的目光，我也曾經搞笑努力過，但很多人說朱立倫還是做你自己吧」。

他自嘲，「又要講政見，又要耍幽默，我覺得還是需要天份，我還是老老實實講政策就好，要把事情做好，要有好的政策，不是有好的表演，我堅持中道理性，堅持我的穩定務實」。

但政治現實總是殘酷，雖然一再推銷自己是藍營的最大公約數、負評最少的參選人，從不與同志惡言相向，但面對對手激情的造勢及鋪天蓋地的文宣，再度錯失總統寶座，未來政治前途蒙上陰影。（編輯：蘇志宗）1080715