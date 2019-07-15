總統初選韓國瑜出線 李四川：高雄市政府壓力大

高雄市長韓國瑜（前）將代表國民黨問鼎2020總統大位，高雄市副市長李四川（左）15日受訪說，高雄市政勢必動見觀瞻，未來市府團隊責任及壓力也將更重。圖為2018年12月韓國瑜在愛河畔就職簽署公文。（中央社檔案照片）

（中央社記者程啟峰高雄15日電）國民黨總統初選高雄市長韓國瑜勝出，將代表國民黨問鼎2020總統大位，高雄市副市長李四川今天受訪說，高雄市政勢必動見觀瞻，更被大檢視，未來市府團隊責任及壓力也將更重。

61歲的李四川是屏東東港小琉球人，曾任行政院秘書長、中國國民黨秘書長、新北市副市長。

李四川去年底被韓國瑜延攬出任高雄市副市長。李四川有工程專業，主責全市「路平專案」有成，親力親為，踏實作風結合其工程專業也令防汛工程經得起考驗，為韓國瑜加分不少。

國民黨15日公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜（左2）以44.805%支持度勝出，將代表國民黨角逐2020總統選戰。國民黨主席吳敦義（右2）上午親自召開記者會，與韓國瑜、前台北縣長周錫瑋（右）、孫文學校總校長張亞中（左）牽手高喊團結。中央社記者裴禛攝 108年7月15日

韓國瑜於國民黨總統初選勝出消息傳來，李四川一則以喜，一則以憂，他說，喜的是恭喜韓國瑜要更上層樓，憂的是，市府團隊責任將更重，「皮要繃得更緊」，更努力做好市政，讓韓國瑜無後顧之憂。

李四川說，高市淹水及道路坑坑洞洞的沉痾由來已久，不可能短短幾個月就能完全解決，他的職責就是全心全力要做好路平、燈亮、水溝通，要讓市民有一條平安返家的路，雖然不可能馬上盡善盡美，但至少要盡全力去做，讓市民有感。

李四川被外界視為韓國瑜最佳接班市長人選之一，但李四川極力撇清，他說，北漂40多年，去年底才回南部，完成任務後準備告老還鄉，再則他是「拿鐵鎚的」，不適合「拿麥克風」，不諳政治，對政治十分外行。

他又說，他除在前新北市長朱立倫接任國民黨主席時短暫擔任國民黨秘書長外，一生都沒接觸過政治，他也沒有從政意願。（編輯：陳俊碩）1080715