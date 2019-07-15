韓粉助攻韓國瑜攻克首關 郭台銘經濟牌失色

高雄市長韓國瑜（左）在國民黨總統初選民調勝出，前鴻海董事長郭台銘（右）雖然主打經濟牌，但死忠韓粉已成黨內主流，終究以顯著差距落敗。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北15日電）高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選民調勝出，乘著「韓流」問鼎總統大位。黨內人士分析，韓國瑜勝出關鍵在於支持者黏著度高、排他性強，「非韓不投」成為黨內最大聲量，在最後關頭韓粉集體守電話更發揮成效。

韓國瑜自去年九合一選戰掀起韓流，攻下綠營已經執政20年的高雄市，這股力量成為他爭取國民黨總統提名的力量和正當性，在黨內初選階段再現紅潮，儘管主要對手郭台銘資源雄厚、朱立倫資歷完整，終究無法與他抗衡。

黨內人士分析，韓國瑜從表態參選總統以來，雖然民調呈現下滑趨勢，但因韓粉凝聚力相當強，雖然流失了一部分，但其基礎仍很可觀，讓他在黨內人氣不墜。

有別於其他參選人，黨內人士說，韓國瑜的支持者黏著度高、排他性強，他們感性、敢言，讓「非韓不投」逐漸發酵成為黨內最大的聲量。

國民黨立委柯志恩說，「韓粉」對於韓國瑜的忠誠，守著民調電話，這在某種程度上，是會產生擴散效應的。

自韓國瑜參選以來，經歷黨內外攻擊，但都沒有讓韓國瑜一刀斃命，反讓韓粉從單純的支持轉為憤怒，黨內人士說，「憤怒正是大團結的基礎」。

黨內人士認為，韓國瑜民調勝出最大關鍵是在最後階段，透過多場大型造勢練兵有成，成功讓韓粉集體組織動員「守電話」，非韓不投的排他性，更讓韓國瑜在黨外對比上有較大的優勢。

另一重量級參選人郭台銘，雖然主打經濟牌，力拚中間選民及年輕人的支持，但死忠韓粉已成黨內主流，加上和韓國瑜曾擔任國民黨三屆立委相較，郭台銘與傳統藍軍連結不深，終究以顯著差距落敗。

國民黨15日公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜支持度為44.805%，以約17個百分點大勝前鴻海董事長郭台銘的27.73%。（中央社製圖）

不具名的藍委私下表示，郭台銘起步太晚，只有3個月的時間不太夠，但能打成這樣已經是非常不容易了，若是能夠提早半年起步，可能狀況會更好。

另一位藍委則分析，郭台銘首富的形象雖然是光環，但也有負面效應，縱使郭台銘很努力貼近人民，但根深蒂固的印象不是短時間可以消除的。

黨內人士也認為，霸氣總裁的形象，讓一般老百姓感覺到距離感，接受度與支持度相對就無法提升。此外，郭台銘戰略錯誤，雖然花大錢買許多廣告，但卻看不出核心與主軸，只讓人感覺到是在砸錢。

身為非典型的國民黨政治人物，加上自身的個人魅力，韓國瑜成了藍營支持者期待改變的投射，3年前國民黨大敗失去政權，支持者對於權貴、醬缸文化反感，甚至責怪國民黨太過溫良恭儉讓，而韓國瑜的敢言、訴求庶民經濟的風格，成功打中選民的心。

韓國瑜投入黨內初選以來，外界對他最大的質疑，就是無法履行高雄市長做好做滿的承諾，不過從民調結果可見，韓國瑜提出平衡南北差異、當選總統在高雄辦公等彌補方案，其支持者的確統統買單。

不過，打完黨內初選，接下來要面對的是更大的挑戰，韓粉內聚力雖強，但這股支持力道能否在2020大選時擴散到中間選民，以及韓國瑜如何兼顧高雄市長及國民黨總統候選人雙重身分，恐怕是國民黨及韓國瑜都要共同面對的嚴峻課題。（編輯：林淑媛）1080715