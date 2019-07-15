韓國瑜勝出 朱立倫：願當藍軍最強黏著劑

（中央社記者范正祥台北15日電）國民黨總統初選落幕，參選失利的前新北市長朱立倫今天表示「坦然接受初選的結果」。朱立倫呼籲，「韓粉郭粉朱粉都要整合成藍粉」，他也強調「願當藍軍最強黏著劑」。

朱立倫中午在競選辦公室召開記者會，祝賀高雄市長韓國瑜代表國民黨征戰2020總統大選，但也提醒韓國瑜要團結國民黨。他說：「國民黨還沒有贏，台灣也還沒有贏。」

朱立倫表示，此刻心情雖然失落但不挫折，只會讓他更堅強。他藉英國首相邱吉爾的話表明心情，「成功不是結局，失敗也非末日，最重要的是要有堅持面對的勇氣。」他一路走來，堅持理想，做自己，「奮戰到底的我們，會再度崛起」。

記者會上，支持者數度高喊「朱立倫加油」。朱立倫細數心路歷程表示，感謝支持者情義相挺，也謝謝沒有支持他的朋友給予批評指教，讓他能成為一個更好的朱立倫。「我不會氣餒，更不會忘記我的初衷」，一定繼續為台灣的未來努力。

朱立倫恭喜韓國瑜，但也提醒，「國民黨還沒有贏，台灣也還沒有贏」。未來的路程會更艱辛險惡，他提出，國民黨除了要更團結、更努力以外，一定要好好思考，「未來，我們能給下一代什麼？能給台灣什麼？」

朱立倫指出，台灣內部各種撕裂，將台灣變成南北的、統獨的、貧富的、階級的、世代對立的現況，「我們有責任義務，還給大家一個團結的台灣」。

他強調，台灣這幾年情勢十分險峻，經濟衰退、兩岸關係不穩定、外交孤立，有責任義務讓下一代能在台灣安身立命，給大家一個安心的台灣。

朱立倫回顧他之前在政見會提出標題，「台灣靠民主、和平靠智慧、經濟靠開放、勝利靠團結」，強調這句話不只是一個口號，而是他真的相信，這個就是台灣最需要的答案。「穩定、中道、理性、務實」是朱立倫堅持的路線，也是國民黨要贏、台灣要贏的唯一路線。

朱立倫強調，「明天開始我們還有很多事要努力」，他心心念念新創法規要鬆綁、高齡女性的凍卵補助、國軍弟兄的尊嚴與教育投資、公平正義照顧長者小孩。新北的經驗，桃園的經驗，都可以成為台灣經驗。

他說，「藍軍大智庫政見，我們要共同實現」。

朱立倫表示，「成功不必在我，但成功一定有我」，他會不計個人榮辱，但求團結打拚台灣前途。他要謝謝台灣人民對朱立倫的厚愛，讓他有幸在這塊土地上，替大家服務。（編輯：張均懋）1080715