郭台銘祝福韓國瑜 聲明未提是否脫黨參選

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）國民黨總統初選民調結果出爐，鴻海前董事長郭台銘中午發出聲明表示，恭喜韓國瑜贏得初選，並給予祝福。他對中華民國的熱愛永不改變，為中華民國奉獻的決心永不放棄，願中華民國更強盛，願台灣人民更幸福。

不過，郭台銘的聲明中，並未提及支持韓國瑜，也未說明是否脫黨繼續競選總統。

國民黨8日至14日執行總統初選民調，今天上午8時進行總統初選民調資料拆封統計，10時40分國民黨舉行記者會宣布結果，韓國瑜為國民黨總統初選勝出者，郭台銘落居第2，未能勝出。

國民黨總統初選共有5人角逐，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。

國民黨15日公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜支持度為44.805%，以約17個百分點大勝前鴻海董事長郭台銘的27.73%。（中央社製圖）

郭台銘今天中午透過競選總部發布新聞稿，聲明首先恭喜韓國瑜贏得初選，並給予祝福。

郭台銘說，向所有關心他的朋友、支持果凍的粉絲、以及一起打拚的夥伴，致上最誠摯的感謝；感謝生命中因為有了大家，有了這段歷程而更加豐盛。

他表示：「90天走遍了生我，養我，育我的台灣各縣市，握過了無數熱情溫暖的手、接觸到無數渴望改變的眼神。」

郭台銘說，夜深人靜他都會問自己，到底能夠為這塊熱愛的土地做些什麼？到底能夠為這些善良的人民多做些什麼？

他表示，對中華民國的熱愛永不改變，為中華民國奉獻的決心永不放棄，願中華民國更強盛，願台灣人民更幸福。

郭台銘辦公室原本表示，在今天民調結果公布後，預定下午召開記者會。不過郭陣營轉述郭台銘話表示，由於媒體一定有許多問題想進一步詢問，目前初選剛結束，需要沉澱思考，今日民調公布後先發聲明，擇期再向媒體及國人報告。（編輯：林淑媛）1080715