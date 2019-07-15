韓郭會無望 郭台銘探病母婉拒見面

高雄市長韓國瑜（右）總統初選勝出後，強調會立即拜會朱立倫、郭台銘（左）；但郭台銘須去醫院探望母親，「韓郭會」15日已經無望。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥、鍾榮峰台北15日電）高雄市長韓國瑜總統初選勝出後，強調會立即拜會朱立倫、郭台銘，但有關郭台銘部分，韓國瑜二度致電都沒找到人，後來韓陣營聯繫了前立委周守訓，周表示郭台銘必須去醫院探望母親，時間無法配合。「韓郭會」今天已經無望。

國民黨今天公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜支持度為44.805%，以約17個百分點，大勝前鴻海董事長郭台銘的27.730%。

韓國瑜今天現身黨中央，與國民黨主席吳敦義共同召開記者會。韓國瑜表示，他會以最大的誠意團結黨內，記者會結束之後就會去拜會朱立倫和郭台銘。

國民黨15日公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜（中右）15日以44.805%支持度勝出，韓國瑜出席黨中央記者會後，前往拜會初選落敗的前新北市長朱立倫（中左），盼藍軍大團結。中央社記者施宗暉攝 108年7月15日

朱立倫在民調公布後表示坦然面對結果，他也表示願當藍軍最強的黏著劑。韓國瑜已在12時30分登門拜會朱立倫。

不過，韓郭會何時會面卻一直沒下文，韓國瑜陣營表示，韓國瑜以自己的手機兩度打電話給郭台銘，不過都沒有接，也發了簡訊表示希望會面，後來還請前立委周守訓向郭台銘轉達。

韓陣營表示，周守訓告訴他們，郭台銘今天要探視生病的母親，可能不方便，韓國瑜則表示，未來只要郭台銘有時間，他們都願意配合。（編輯：林淑媛）1080715