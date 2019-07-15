韓國瑜總統初選出線 內外夾擊考驗仍多

（中央社記者王淑芬、余祥高雄15日電）高雄市長韓國瑜在中國國民黨總統初選中勝出，身為地方自治史上第一個帶職參選市長，韓國瑜未來高雄施政將面臨放大檢視，總統候選人與市長雙重身分更讓他「兩頭燒」；如何整合初選落敗的郭台銘及其他黨內菁英，也是一大課題。

韓國瑜在去年九合一選舉中掀起旋風，但在高雄市政府主政半年來，包括小三通風波等有許多爭議表現，已成外界議論焦點；隨著韓國瑜正式成為總統參選人，他的執政能力與能否籌組強有力的國政團隊將遭遇外界放大鏡檢視。

另一方面，「韓粉」逆韓者亡的強烈排他性，能否整合藍軍也不無疑問。中國國民黨籍高雄市議員黃柏霖認為民心思變，藍粉將「國民黨重返執政」的期待都投射在韓國瑜身上；韓國瑜接地氣迥異於傳統政治人物，庶民作風是生成「非韓不投」族群的原因，但「韓粉」與「藍軍」關係、占比，都考驗韓國瑜後續選戰策略與步調。

不過，也有黨內人士認為，初選結束人選底定後，藍營大老為求2020勝選自然會歸隊；在與參選人整合方面，韓國瑜初選過程中，並未口出惡言，相信對於藍軍整合有利。

黨內人士也認為，大選不能光靠韓粉。韓國瑜的支持者凝聚力強，但韓國瑜普遍在年輕族群、中間選民支持度低，未來應該思考如何走出同溫層，擴展支持者。

國民黨15日公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜支持度為44.805%，以約17個百分點大勝前鴻海董事長郭台銘的27.73%。（中央社製圖）

此外，韓國瑜帶職參選總統的正當性，一直備受質疑。他不但面臨綠營「雙殺」狙擊，挑戰執政優勢，「背棄高雄市民」罷免行動則讓他腹背受敵。

Wecare高雄、公民割草行動等團體的罷免韓國瑜連署6月底上路以來，目前正朝第二階段30萬份連署目標邁進。Wecare高雄發起人尹立說，既然韓國瑜要選總統，將推「罷韓升級版」，加速在12月25日提案前達成30萬人連署目標。

去年底的市長選舉，民進黨高雄市長候選人陳其邁拿下74萬2239票、44.79%得票率，顯示綠營在高雄根基仍穩，而嚴峻的登革熱防疫就凸顯韓國瑜如果最後仍選擇「帶職參選」，將坐實綠營「吃碗內、看碗外」質疑。

國立中山大學政治學研究所教授廖達琪說，韓國瑜經政治盤算有足以放手一搏的理由，才會釋出不離開高雄的訊息，只是他窮盡各種安撫方式，仍難平息高雄市長參選總統正當性爭議。未來高雄市議會砲火、民意反噬，還有公民罷免行動，可預見韓國瑜的總統路會走得很辛苦。

國立高雄大學應用經濟系副教授翁銘章說，國民黨要靠韓國瑜「一人救全黨」，將面臨施政無能、兩岸政策更讓人不放心的質疑。除非韓國瑜做出人民有感的市政成績，才可能為選情加分。

對國民黨而言，韓是「黨內太陽」、「最強參選人」；對不少高雄市民而言，憂慮才上任半年多就要「落跑」。選戰只剩不到6個月，面對對手要「雙殺」，賣菜郎已無「以守代攻」的迴避空間，就看能否強迫取分，一決勝負。

兩岸論述勢必是總統大選攻方焦點。有人認為一中各表的九二共識就是國民黨的立場，不必刻意改變，但也有人認為，國民黨的兩岸論述離年輕族群遙遠，應該可以創造2.0版本。

韓國瑜港澳行曾造訪中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室、對「反送中」態度語意不明，都被貼上標籤，民主進步黨籍高雄市議員陳致中批評韓國瑜「兩手策略」，一手說要正視中華民國存在的事實，一手卻走進中聯辦領旨一國兩制，將台灣推向經統、政統的終極統一。

韓國瑜雖然以壓倒性優勢在國民黨初選中勝出，但在未來總統大選，仍面臨內外夾擊等多重考驗。（編輯：孫承武/蘇龍麒）1080715