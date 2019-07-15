韓國瑜出線 卓榮泰：任何候選人都不能成台威脅

（中央社記者葉素萍台北15日電）高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選民調勝出，將角逐2020總統選戰。民進黨主席卓榮泰今天說，任何人出線，「對我們都是極大的挑戰」，任何候選人都不能成為台灣的威脅，民進黨抱著必勝的決心。

國民黨今天公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜以44.805%支持度贏過前鴻海董事長郭台銘的27.730%，將代表國民黨角逐2020總統選戰，對戰民進黨提名的總統蔡英文。

卓榮泰今天召開記者會，正式介紹太陽花學運領袖林飛帆接任民進黨副秘書長。

記者會尾聲，傳來韓國瑜民調出線的新聞。對於韓國瑜日前在接受媒體訪問提到，自己就像唐三藏的「九世元陽身」一樣，禁得起誘惑。

林飛帆說，韓國瑜如果有辦法做到九世元陽身，「那就更難打了」。

卓榮泰則說，這是場勢不均力不敵的民調，一開始大家對結果好像都了然於心，都知道結果大概會是如此；至於民進黨如何備戰，「要看國民黨如何善後、整合工作成不成功、好不好」。

卓榮泰說，他還是誠心祝福國民黨順利選出候選人之後內部整合，因為台灣社會已經要進入到下個階段大選，每個政黨的內部要朝向成熟安定，才能讓台灣人民看到希望。

他說，民進黨選出最強的候選人，也希望國民黨選出最理想的候選人，只有民進黨最強、國民黨最強，選出來的候選人才會是台灣最強，只有台灣最強，才能夠保護台灣。

「我們一定會努力讓蔡總統順利連任」卓榮泰說，至於國民黨任何一個候選人出線，「對我們都是極大的挑戰」，因為它是百年政黨，各方面綿密組織以及過去選戰經驗，國民黨是最強大、也希望它是可敬的對手。

卓榮泰指出，未來選舉過程，民進黨會集合過去黨所有選戰經驗，加上新世代加入的新戰力與社會對話，整個大團結，希望形成保衛台灣的大聯盟，用這樣向人民訴求。

他說，任何違反保衛台灣基本立場的人，都不要讓他成為台灣的威脅，「任何候選人都不能成為台灣的威脅」，只有朝這方向走，人民才會支持，民進黨抱著必勝的決心。（編輯：蘇龍麒）1080715