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新聞專題
國民黨總統初選
國民黨8日至14日執行總統初選民調，共有前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋角逐，15日上午公布民調結果，韓國瑜以44.805%支持度勝出，將代表國民黨角逐2020總統選戰。
國民黨總統初選
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國民黨總統初選5/12

韓國瑜贏初選 柯文哲：聽其他人想法再決定

最新更新：2019/07/15 11:59
國民黨總統初選民調結果15日出爐，由高雄市長韓國瑜勝出。台北市長柯文哲（圖）上午受訪表示，先聽聽前新北市長朱立倫、前鴻海董事長郭台銘等其他參選人及立委王金平的想法，再決定下一步。中央社記者梁珮綺攝　108年7月15日
國民黨總統初選民調結果15日出爐，由高雄市長韓國瑜勝出。台北市長柯文哲（圖）上午受訪表示，先聽聽前新北市長朱立倫、前鴻海董事長郭台銘等其他參選人及立委王金平的想法，再決定下一步。中央社記者梁珮綺攝　108年7月15日

（中央社記者梁珮綺台北15日電）國民黨總統初選民調結果出爐，由高雄市長韓國瑜勝出。台北市長柯文哲表示，先聽聽前新北市長朱立倫、前鴻海董事長郭台銘等其他參選人及立委王金平的想法，再決定下一步。

由於韓國瑜先前競選國民黨主席時，柯文哲讚賞韓是「唯一能改變國民黨的人」，有媒體詢問他的想法是否不變，他說，「改變國民黨跟改變台灣不一樣，要想一下」，以前沒很仔細想，現在要認真想很多事情。

柯文哲今天全天沒有公開行程，上午在市政大樓11樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

被問及對國民黨總統初選看法、是否影響其宣布參選2020總統時程、是否會與郭台銘合作及下一步怎麼走等相關問題，柯文哲表示「再講吧」、「我都還沒去想這問題」、「等確定再慢慢想」、「等事情發生再來煩惱」。

他重申，以急診室或加護病房醫師個性，等病人送到、確定傷勢後，再決定開刀，若韓國瑜將代表國民黨角逐2020總統，其他參選人的想法也要聽一聽，等每個人都論述完，再來思考下一步。

柯文哲說，自己從頭到尾都不是本位思考，「我從來沒有在想我個人要做什麼，而是台灣接下去要怎麼辦」。

他表示，應考量台灣整體利益、人民最大福祉與台灣長期發展，作為一個有理智的人類，能有合理估計，思考總統蔡英文連任會如何、韓國瑜當選會如何，思考後再決定如何做。

有媒體追問其對蔡總統、韓國瑜的觀察已有一段時間，為何還要思考，他說，如同醫生看病人，即使已能判斷是何種病症，還是要等病人將病史說完，「不要遽下結論，給每個人說明看看」。

至於韓國瑜要如何對高雄市民交代，柯文哲說，這是韓國瑜的責任，民主政治「票票等值」，是一個說服的過程。

柯文哲認為，政治要落實在人民生活的每一天，台灣現在的問題就是口號太多、執行太少，如國家主權、國家意識常掛在嘴邊。（編輯：李亨山）1080715

地機族
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