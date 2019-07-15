破地方自治史紀錄 韓國瑜當市長半年帶職選總統

（中央社記者王淑芬高雄15日電）地方自治史上頭一遭。高雄市長韓國瑜就任才半年多，就在激烈的中國國民黨總統初選中勝出，確定投入2020年總統大選。

由於韓國瑜已言明將帶職參選總統，高雄市長及總統參選人角色如何兼顧，已引起部份地方人士疑慮。除了民間發動罷免連署外，綠營議員也群起批評韓心不在高雄；但也有不少韓粉力挺韓直攻大位。韓國瑜邁向總統之路正反聲音不斷激盪，參選正當性遭遇挑戰。

民主進步黨自1998年底前高雄市長謝長廷開啟主政港都20年霸業，直到韓國瑜去年底以「賣菜郎」親民形象，在短短數個月內，成功戰勝在地扎根數十年且有地方政治實力的民進黨高雄市長候選人陳其邁。

韓國瑜當選市長後聲量、人氣不墜，選後所到之處、網路直播看出「韓粉」擁護熱情不減，在韓粉支持之下，韓國瑜參與總統初選的態度，也由保留改為越來越明確。

尤其黨內初選開跑後，一場場「決戰2020—贏回台灣」從凱達格蘭大道、花蓮縣、台中市到新竹，中國國民黨籍高雄市議員黃柏霖分析，活動複製去年市長選舉岡山區、鳳山區與旗山區「三山」造勢，「韓粉」相挺力道有過之而無不及。

「韓國瑜」這個原本讓高雄市民陌生的名字，自去年選舉後才漸漸被認識。頂著光頭，加上總是一件藍襯衫、深色長褲與一雙軟質皮鞋，直白言語摻雜些許幽默，尤其常自我調侃，更予人親切無距離感「庶民」形象。

韓國瑜坦言國民中學後青春期懵懂，逃學翹課、打架一樣都不少，後來父母決定讓他讀軍校，18歲進陸軍軍官學校專修班，因緣得到朋友啟發，退伍後重拾課業，進東吳大學英國語文學系，後來又考取政治大學東亞研究所。

談到年輕時半工半讀辛苦歲月，韓國瑜總語重心長能體會年輕人對未來的徬徨，在青年政策上他允諾要為青年打造可看到希望、未來且具競爭力的環境。

去年他以「民心思變」、「高雄人不欠民進黨」主軸成功翻轉高雄政治版圖，由綠轉藍，但赤手空拳南下，高雄對韓國瑜本該是陌生的南方世界，新手上路難免狀況百出。

民進黨籍高雄市議員林智鴻就以「高雄小學堂」當考題，詢問行政區、道路名稱等，韓國瑜多半答非所問，一度怒回「這個模式不能接受，把我當小學生」。

批評韓國瑜不了解市政的還有時代力量籍高雄市議員黃捷、民進黨籍高雄市議員康裕成，包括自經區、促參案議題，韓國瑜跳針回答「高雄發大財」畫面，加上黃捷質詢「翻白眼」，透過網路傳播讓人印象深刻。

韓國瑜4月下旬結束美國參訪行程後，競逐大位動向成媒體焦點。一開始形容自己是麻將桌上一旁看牌，「有人是相公（已出局）而不自知」，到心境轉折上強調「被動參選」、「不敢忘記89萬選票託付」，更拋出「當選總統後在南部辦公」議題。

不過，近日黨內初選全台跑透透造勢，反而加深綠營「豈有專注市政時間」抨擊著力點。

民進黨籍高雄市議員黃文益直言韓國瑜心思不在高雄，「全心全意只為搏取總統大位」，「才當半年市長的人就要棄舊愛迎新歡、高雄人真悲哀」，也道出韓國瑜要邁向總統路的正當性成為挑戰。（編輯:孫承武/蘇龍麒）1080715