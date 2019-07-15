韓國瑜出線 高市議會藍挺帶職參選綠促辭市長

（中央社記者王淑芬高雄15日電）高雄市長韓國瑜在中國國民黨總統初選勝出，高雄市議會綠營市議員籲韓勿當情場渣男把高雄當備胎，促韓辭市長；國民黨籍市議員表態挺韓帶職參選，拚市政亮點才能爭取總統勝選。

國民黨總統初選民調結果今天出爐，韓國瑜壓倒性勝出，將代表國民黨競選下屆總統。

身為高雄市長的韓國瑜將競選下屆總統，民主進步黨籍高市議員林智鴻表示，希望韓國瑜從勝出的那一刻起就辭高雄市長，未來韓國瑜將無心市政，也無法履行對市民的承諾，既要選總就要辭市長，勿將高雄市當備胎。

民進黨籍高雄市議員陳致中說，韓國瑜無心市政、全力忙著選總統，市民成了政治受災戶，促韓國瑜立即辭市長。

高市議會民進黨團總召韓賜村指出，韓國瑜已選擇違背市民、辜負民眾的期待，勿帶職參選濫用市政資源，促韓國瑜立刻辭去市長，由中央派任代理市長，並進行市長補選。

時代力量高市議員林于凱表示，韓國瑜在市長選舉時開的政見支票於上任後說要到中央才能做，韓國瑜選總統的支票恐怕會在當選後說要到宇宙才能做；他促韓辭市長、專心選舉「勿像情場渣男，把高雄當備胎」，籲民眾用罷免及選舉票表達對韓的不信任。

相對綠營市議員提出韓國瑜辭市長的主張，高雄市議會議長許崑源指出，全力相挺韓國瑜選總統，盼高市府團隊協助韓國瑜拚市政做出好成績。

曾表態支持國民黨總統初選參選人郭台銘的高雄市議會副議長陸淑美表示，要全力挺韓讓國民黨重返中央執政，市府團隊要拴緊螺絲、做好市政，才能讓韓市府團隊贏得口碑。

國民黨籍高市議員黃柏霖指出，支持韓國瑜帶職參選，市府團隊要做出市政亮點，證實韓有能力帶領做好國家建設。

高雄市議會無黨團結聯盟總召朱信強說，他支持韓國瑜帶職參選，重要的是團隊要輔佐韓國瑜拚市政，如果韓國瑜有選務在身，應請假但要兼顧市政，千萬不能荒廢市政建設。（編輯：戴光育）1080715