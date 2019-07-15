韓國瑜非典藍取代傳統藍 國民黨權力結構大洗牌

高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選勝出，15日上午在國民黨中央黨部出席民調公布記者會。韓粉代表的「非典藍」打敗「傳統藍」，百年政黨的權力結構勢將面臨大洗牌。中央社記者裴禛攝 108年7月15日

（中央社記者余祥台北15日電）高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選大勝，韓粉代表的「非典藍」打敗「傳統藍」，韓國瑜曾嚴辭痛批黨內權貴，如今成為藍營共主，宣告國民黨進入「韓國瑜時代」，百年政黨的權力結構勢將面臨大洗牌。

國民黨是百年老店，權力結構盤根錯節，高雄市長一役中異軍突起的韓國瑜，並非國民黨接班世代，與前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫等黨內菁英不僅互動不多、淵源不深，韓國瑜之前宣布被動參選的5點聲明中，更直批政治權貴熱衷密室協商，讓黨內矛盾赤裸祼浮現檯面。

在沒有黨內菁英的奧援下，韓國瑜憑藉內聚力極強的「韓粉」力量勝出，自此一役，確立跨出深藍之外，結合地方勢力的韓粉，已完全取代傳統的黃復興系統，成為黨內最強動員系統。

黨內人士認為，這代表「非典藍」大勝「傳統藍」，過去循著接班梯隊一路往上爬的黨內菁英，在「非典藍」勢力抬頭下，恐將面臨衝擊。

未來包括總統及立委選戰的戰略鋪排、國民黨下個世代的接班人選等，預料韓國瑜都會有舉足輕重的影響力，韓系人馬在黨內身價也將水漲船高，國民黨內傳統的大老勢力將大幅被壓縮。

中國國民黨15日公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜（左2）勝出，將代表國民黨角逐2020總統。黨主席吳敦義（右2）上午召開記者會，和韓國瑜及參選人周錫瑋（右）、張亞中（左）營造團結氣勢。中央社記者裴禛攝 108年7月15日

熟知黨務系統人士透露，擁吳派過去力勸吳敦義參選總統，但韓國瑜勢不可擋，因而退而求其次，希望能主導黨機器。挺吳派中常委近日推動黨章修正案，要將總統與黨主席脫鉤，就被外界解讀是保衛黨主席大位。

初選大勝後，韓國瑜將成為國民黨新一代共主，個人特色鮮明的他勢必不會在國民黨傳統軌道上運行，將走一條自己的路，但礙於高雄市長身分，恐需要兩套人馬備戰2020大選，未來如何與黨中央磨合將成考驗。

不過，挺韓人士認為，韓國瑜的個人特質鮮明，也有許多吸睛的訴求，這些都將為國民黨的政黨文化帶來改變，可能讓國民黨更為貼近民眾，更有戰鬥力，將為國民黨注入「韓式風格」。

但也有黨內人士說，國民黨內對於韓國瑜不是沒有疑慮，未來能否服膺其路線和風格，對於國民黨在2020一役甚至未來發展，都將是重大考驗。（編輯：林淑媛／張均懋）1080715