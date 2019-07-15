韓國瑜初選勝出 綠委：啟動台灣自由民主末日鐘

（中央社記者王揚宇、陳俊華台北15日電）國民黨今天公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜出線。民進黨立委許智傑說，韓國瑜的誠信問題，會成為攻擊重點；民進黨立委林俊憲則說，這等於正式啟動台灣自由民主的末日鐘。

韓國瑜將代表國民黨角逐2020總統選戰，對戰民進黨提名的總統蔡英文。對此，高雄市選出的許智傑指出，韓國瑜是高雄市長，才就職半年多就想要轉換跑道，「落跑市長」和誠信問題，會成為攻擊重點；因韓國瑜口才好，說話很容易讓一般庶民感受深刻，所以也不能掉以輕心。總之民進黨有信心，但也要戰戰兢兢，來打贏這場選戰。

林俊憲則在臉書發文表示，「末日鐘」是為了提醒世人和平的重要，及正常的生活是建立在和平之上；韓國瑜在國民黨總統初選勝出，等國民黨正式提名後，離總統大位又更近了一步，「等於正式啟動了台灣自由民主的末日鐘」。

林俊憲說，這讓台灣的有識之士擔憂煩惱，但他相信台灣人民的集體智慧，會在關鍵時刻做出正確選擇，就如同世界的末日鐘，或許曾有危險時刻，但在多數理性運作之下，並沒有真的到達末日，「台灣，加油，千萬不能讓韓國瑜這種人當總統啊」。

民進黨立委莊瑞雄表示，韓國瑜在黨內初選勝出，本來就在各界預期中，各陣營不管是誰勝出，打法都有所不同，民進黨要小心應對。

莊瑞雄說，至於最後是不是只有藍綠兩黨的總統候選人，例如台北市長柯文哲看起來蠢蠢欲動，最後到底會不會出來選，也還需要時間觀察，才能做整體選戰策略的擬定，而蔡總統爭取連任，本來就是要穩健地把基本工作做好。

民進黨立委王定宇說，相較郭台銘，韓國瑜沒有政見、政績，甚至民調公布前的最後3天也沒有行程，而郭台銘至少還有一堆政見，也有經營鴻海的實績，國民黨會推出這樣的候選人，真的是民主政治史上的一頁奇蹟。

民進黨立委李俊俋指出，韓國瑜會贏其他參選人，本來就不意外，但韓國瑜以這麼高的數字通過初選，到底是因為國民黨完全寄望於他，還是庶民政治所造成的影響，「我們不確定」，不管如何，民進黨會以整體力量做好準備把整體力量發揮出來，贏得這場大選。（編輯：蘇龍麒）1080715