韓國瑜勝出 NHK：對中國戒心成國民黨不安因素

（中央社東京15日綜合外電報導）高雄市長韓國瑜初選勝出，將代表國民黨角逐總統，多家日媒今天都報導。其中，日本放送協會（NHK）報導指出，香港反送中強化台灣年輕世代等對中國戒心，成了國民黨不安因素。

國民黨副主席曾永權今天公布黨內總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜以總平均支持率44.805%勝出。國民黨公布的民調統計結果顯示，韓國瑜不管在黨內互比、政黨對比都取得大幅領先。

NHK報導指出，雖然國民黨希望透過提名韓國瑜在明年促成政黨輪替，但香港近期發生的反送中等持續示威遊行，強化台灣年輕世代等對中國戒心，這對採取和中立場的國民黨來說，成了不安因素。

再者，韓國瑜就任高雄市長不到一年，就被提名為總統候選人，也有一些聲音對此表示質疑，而能不能擺脫外界這樣的憂慮進而得到廣泛支持，對國民黨來說也成一項課題。

報導簡單介紹韓國瑜曾任立法委員，去年11月在民進黨勢力範圍的高雄市贏得市長選舉。發言輕快易懂是韓國瑜的特色，以非典型的政治人物得到選民支持。

日本朝日新聞報導，韓國瑜支持者被台灣媒體稱為「韓流」，而這股人氣到韓國瑜就任市長後未見消退，也讓韓國瑜就任市長不到7個月就能代表國民黨角逐明年總統大位。

韓國瑜在市長任內曾前往中國及香港訪問，也曾跟中國負責台灣政策的官員會談。

只不過，香港上個月發生大規模示威遊行，讓台灣選民對中國提高戒心，這讓韓國瑜的支持度較過去下滑；另一方面，採取對抗中國姿態的總統蔡英文，支持率則往上升，「跟中國的距離感」可能成為總統大選爭論點之一。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080715