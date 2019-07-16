國民黨總統初選落敗 郭台銘：一生在逆境中求生

（中央社記者余祥台北16日電）國民黨總統初選由高雄市長韓國瑜勝出。郭台銘昨天深夜在臉書發文指出，很多人問他輸了初選是否對參與政治後悔，他說，人生沒有後悔藥，他一生在逆境中求生，跳出舒適圈不為名利，是為民族和國家奮鬥。

國民黨昨天公布初選民調結果，高雄市長韓國瑜支持度為44.805%，以約17個百分點，大勝前鴻海董事長郭台銘的27.730%。

在初選民調公布後，郭台銘僅發表聲明祝福韓國瑜，並未召開記者會露面。

郭台銘昨天深夜在臉書首度回應初選結果，他說，很多人問他輸了初選是否對參與政治後悔，人生沒有後悔藥，他一生在逆境中求生。

他說，在他人生的最後階段，跳出舒適圈不是為了名利，更不是什麼為了鴻海等奇怪的傳言，而是為了民族與國家奮鬥，為了他熱愛的中華民國，他為了實現理想並不猶豫，也勇敢去做。

郭台銘說，這一段不算長的經歷對他是彌足珍貴的一堂課，希望這堂課也能給大家一些啓發，那就是「無論任何時刻，人生不該氣餒，要對自己選擇負責，就算全天下的人會笑你傻，揶揄你，也不要放棄對理想的追求，一個勇者無懼的人生，不容易做，但可以努力做」。

他表示，在這90天中，他有許多可以改進的地方，他學會的是，參與公共事務要更加的謙虛、更多學習、更大量傾聽，他的努力不夠，讓很多支持果凍的朋友們失望，也希望大家不要傷心難過，明天一起迎接陽光。

郭台銘最後說，他以身為中華民國國民為榮，也以身為台灣人為榮，他一生努力讓中華民國他為榮，讓台灣以他為榮。（編輯：張佑之）1080716