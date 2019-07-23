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國民黨總統初選
國民黨8日至14日執行總統初選民調，共有前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋角逐，15日上午公布民調結果，韓國瑜以44.805%支持度勝出，將代表國民黨角逐2020總統選戰。
國民黨總統初選
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國民黨總統初選1/22

韓國瑜8/3下鄉首站桃園 擬辦大型造勢

最新更新：2019/07/23 17:52
國民黨28日全代會將正式提名高雄市長韓國瑜（中）為總統參選人，之後啟動下鄉之旅，首站將在8月3日走訪桃園。圖為韓國瑜6月到台中出席大型造勢活動。（中央社檔案照片）
國民黨28日全代會將正式提名高雄市長韓國瑜（中）為總統參選人，之後啟動下鄉之旅，首站將在8月3日走訪桃園。圖為韓國瑜6月到台中出席大型造勢活動。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北23日電）高雄市長韓國瑜將在國民黨28日全代會被正式提名為總統參選人，之後將啟動下鄉之旅，首站將在8月3日走訪桃園。國民黨立委陳學聖今天表示，由於支持者反應熱烈，擬改為大型造勢活動，號召20萬人參加。

國民黨28日全代會將正式提名韓國瑜為總統參選人，韓國瑜規劃把競選總部設在高雄，黨中央則參考上次總統大選經驗，規劃將韓國瑜台北競選辦公室設在黨部11樓；黨中央在全代會後也將著手為韓國瑜成立各行各業、新住民、原住民等各類型的後援會，而後援會總部將設在黨部12樓。

韓國瑜平日專心市政，假日才跑選舉行程，在全代會後，他第一個下鄉行程規劃在8月3日走訪桃園。

國民黨桃園選區立委陳學聖接受中央社記者訪問時說，原本規劃按照傳統總統參選人的下鄉行程，安排韓國瑜拜會廟宇、地方人士及立委參選人的選區行程，不過，由於消息曝光後，地方鄉親反應非常熱烈，還有許多不是桃園地區的民眾都說要來參加。

陳學聖說，目前改為舉辦大型造勢活動的機率越來越高，除了因為支持者反應熱烈，單一的踩點行程恐無法負荷，也考量到這是韓國瑜的第一場下鄉行程，總不能場面太小，目前初估第一場桃園大型活動要號召20萬人。

陳學聖也表示，詳細規劃將在25日定案，桃園地區的市議員、立委參選人當天會召開會議討論活動走向。

除了韓國瑜桃園的下鄉行程之外，國民黨新竹市黨部主委呂學樟今天受訪時說，他在新竹地區也有初步規劃，應該會在8月3日之後，安排韓國瑜一天跑完新竹市、新竹縣，讓韓國瑜更深入地方。

呂學樟說，新竹眷村很多，另也有1/3是客家鄉親，可能規劃讓韓國瑜參加眷村聚會，並參加客家文化、藝文推展活動等，也會安排與青年接觸，盼在客家、青年、眷村的區塊，補強韓國瑜的不足。（編輯：謝佳珍）1080723

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